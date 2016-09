Sie wünschen, wir spielen: Exklusive „serviced apartments“ an den Pisten von Obergurgl

Gletscherblick Serviced Apartments - Aussenansicht

(firmenpresse) - Winterurlaub mit der Extraportion Privatsphäre: Die Luxus-Appartements Gletscherblick in Obergurgl laden zu Ski-in – Ski-out an der Piste der Top-Quality-Skiregion Obergurgl-Hochgurgl ein. Alle Annehmlichkeiten, die ein Urlaub im privaten Ambiente mit sich bringt, verbinden die schönen Appartements mit dem gehobenen Viersterneservice des Hotels Edelweiss & Gurgl gleich nebenan. 14 stilvolle Appartements erfüllen höchste Wohn- und Komfortansprüche für Winterurlauber, die gern unter sich sind. Die unvergleichliche Gemütlichkeit des Tiroler Baustils wird gekrönt mit zeitgemäßem Design und modernster Ausstattung. Die Appartements sind zwischen 60 und 120 m² groß und geben den Blick auf die 21 umliegenden Dreitausender der Ötztaler Alpen frei. Zudem profitieren Appartement-Gäste von dem diskreten Service und der gesamten Infrastruktur des Hotels Edelweiss & Gurgl. Vom Gletscher-Spa auf 1.200 m² über ein À-la-carte-Haubenrestaurant bis hin zu Fünf-Gänge-Abendmenüs, dem großzügigen Frühstücksbuffet oder dem neuen Fondue-Restaurant steht der gesamte Hotelluxus zum Genießen zur Verfügung. Zur Bergbahn sind es nur wenige Schritte. Die Lifte beginnen hier auf einer Höhe, wo sie anderswo enden und die Region bietet Schneegarantie von Mitte November bis Anfang Mai. Anfänger und Profis schwingen in einem weitläufigen Skigebiet, das als eines der schönsten in den Alpen gilt. Ein Besuch der Aussichtsplattformen Top Mountain Star oder Hohe Mut bleibt unvergessen. Die Ski stehen praktisch im Skidepot des Hotels. Der Skiverleih befindet sich ebenfalls im Edelweiss & Gurgl. Persönlicher Freiraum wird in den Appartements Gletscherblick versüßt mit „Zuckerl“, die man nicht mehr missen möchte – von der Abholung am Flughafen bis zum gefüllten Kühlschrank und Online-Concierge. Erholsam, wenn man seinem eigenen Urlaubsrhythmus folgen kann.



1.931 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.edelweiss-gurgl.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Hotel Edelweiss & Gurgl Scheiber GmbH

GF Lukas Scheiber

A-6456 Obergurgl, Ramolweg 5

Tel.: +43/(0)5256/6223

E-Mail: info(at)edelweiss-gurgl.com

www.edelweiss-gurgl.com



PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Datum: 28.09.2016 - 11:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1405623

Anzahl Zeichen: 1932

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 28.9.16



Diese Pressemitteilung wurde bisher 56 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung