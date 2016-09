Tandem-Fallschirmsprung - eine wundervolle Geschenkidee

Frei wie ein Vogel zu sein, wer will das nicht? Beim Fallschirmspringen in Bayern erleben Sie diesen Adrenalin-Kick in Dingolfing Niederbayern.

Fallschirmsprung-Dingolfing

(firmenpresse) - Sie benötigen dringend ein innovatives Präsent für einen lieben Menschen und sind beinahe am verzweifeln, weil Ihnen einfach keine passende Geschenkidee in den Sinn kommen will? Ein Gutschein für einen Fallschirmsprung ist das ideale Geschenk für Geburtstage, Weihnachten, Muttertag oder sonstige Anlässe. Mit einem Fallschirmsprung-Gutschein schenken Sie ein packendes Erlebnis, welches der beschenkten Person lange in Erinnerung bleibt.



Alle Jahre wieder kommt der Weihnachtsmann und auch für die Geschenke unter dem Tannenbaum will gesorgt sein. Was soll ich meinem Partner schenken? Diese Frage stellen sich jedes Jahr zahlreiche Menschen. Schmuck hat die Frau bereits genug und auch der Kleiderschrank platzt aus allen Nähten. Doch auch die Damen haben es schwer, ein passendes Geschenk zu finden. Werkzeug besitzt der Mann in rauen Mengen und auch technische Spielereien sind bereits zur Genüge vorhanden.



Schenken Sie doch etwas einzigartiges mit Adrenalin-Kick. Ein Gutschein zum Fallschirmspringen ist hier die richtige Wahl, denn so etwas schenkt man nicht alle Tage. Wer träumt nicht davon, sich einmal frei wie ein Vogel zu fühlen und durch die Lüfte zu fliegen. Fest verbunden mit einem Profi-Fallschirmspringer wagt man den Schritt aus der Flugzeugtüre und begibt sich in den luftgefüllten Raum zwischen Himmel und Erde. Das Adrenalin durchfließt die Blutbahn und man rast mit 200km/h der Erde entgegen. Anschließend gleitet man in einer gemütlichen Schirmfahrt Richtung Ziellandepunkt. Der/Die Beschenkte wird den sagenhaften Ausblick lieben! Mit einem Gutschein von Fallschirmsprung-Dingolfing, welcher zwei Jahre gültig ist, können Sie dieses Erlebnis verschenken. Das Unternehmen hat sich über viele Jahre hinweg als Direktanbieter für Fallschirmsprünge einen Namen gemacht. Gesprungen werden kann von Mai bis September und auf vereinzelten Sprungplätzen ab März bis November. Der/Die Beschenkte kann sich einfach und unkompliziert einen Wunschtermin aussuchen und diesen per Telefon oder über das Webseitenformular buchen. Sämtliche Informationen zum Gutscheinkauf, zu den Terminen, Voraussetzungen und Sprungplätzen finden Sie auf der Webpräsenz von Fallschirmsprung-Dingolfing.





Für alle Interessierten aus dem Raum München, Landshut und Regensburg ist Fallschirmsprung-Dingolfing die TOP-Adresse in Sachen Fallschirmspringen. Sogar einen Alpentandemsprung bietet das Unternehmen an. Die Tandemmaster verfügen über jahrelange Sprungerfahrung. Die Fallschirmsprünge gingen immer reibungslos und unfallfrei vonstatten.









http://www.fallschirmsprung-dingolfing.de



Fallschirmspringen, Tandemspringen und Ausbildung AFF mit Tandemfun aus Bayern.



Fallschirmspringen mit Tandemfun Bayern

Kirschenweg 15, 92224 Amberg

Fallschirmspringen mit Tandemfun Bayern

Eduard Engl

Amberg

0049 170 4843570



