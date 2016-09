Cycle Assist XT GN - jetzt erhältlich auf www.gigasnutrition.com, Unterstützung für Leber und Prostata, Aufrechterhaltung des Blutdrucks

GN laboratories Cycle Assist XT wurde als „alles in einem“ Lösung für die Basisbedürfnisse während und nach einem Anwendungszyklus anaboler Steroide oder Prohormone entwickelt. GN laboratoris Cycle Assist XT enthält eine Kombination spezifisch dosierter Inhaltsstoffe, die so zusammengestellt wurden, dass sie eine Unterstützung für Leber und Prostata liefern, bei der Aufrechterhaltung eines akzeptablen Blutdrucks und Cholesterinspiegels helfen und Akne entgegenwirken.



Warum sollte man sich für GN Laboratories Cycle Assist XT entscheiden?

GN laboratories Cycle Assist XT bietet eine effektive Dosis spezifischer Inhaltsstoffe, die so zusammengestellt wurden, dass sie dabei helfen die Resultate zu maximieren. Es sind keinerlei Füllstoffe enthalten. GN laboratories Cycle Assist XT kommt direkt auf den Punkt und stellt richtig dosiert nicht nur das effektivste Produkt für die Bedürfnisse während und nach einem Zyklus dar, sondern ist gleichzeitig auch das Produkt mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis.



Anders als bei vielen andere Produkte seiner Klasse, handelt es sich bei allen pflanzlichen Inhaltsstoffen von GN Laboratoris Cycle Assist XT um standardisierte Extrakte und der Grad der Standardisierung ist auf dem Etikett angegeben. Dies ist extrem wichtig, da die Menge der in einem Extrakt enthalten aktiven Wirkstoffe den Grad der Vorzüge bestimmt, die das Produkt liefert.



Beispiel: Ein Produkt kann bezüglich der enthaltenen Menge an Pflanzenpulver sehr hoch dosiert sein aber nur einen niedrigen Grad der Standardisierung aufweisen und deshalb nur eine minimale oder gar keine Wirkung zeigen.



Gutes Preis-Leistungsverhältnis + adäquate Dosierung + standardisierte Stärke = alles in einem Unterstützungslösung!



Beschreibung der Inhaltsstoffe



N-Acetyl-L-Cystein

N-Acetyl-L-Cystein (NAC) ist ein Aminosäurederivat, das in der normalen Ernährung nicht vorkommt und über Supplements zugeführt werden muss. N-Acetyl-L-Cystein ist stabiler als L-Cystein und bietet eine ganze Reihe von allgemeinen Gesundheitsvorzügen.



NAC besitzt extrem starke antioxidative Wirkungen und dient dazu, die Immunfunktion zu steigern und eine optimale Leberfunktion zu unterstützen, indem es als Glutathion Vorgängerstoff agiert.







Mariendistel (Milk Thistle)

Das enthaltene Mariendistel Extrakt ist bezüglich seines Silymaringehalts standardisiert. Silymarin ist dafür bekannt, dass es dabei hilft eine normale Funktion der Leber zu unterstützen. Es besitzt sowohl schützende als auch entgiftende Wirkungen.



GN laboratories Cycle Assist XT Unterstützung für Leber und Prostata!

Warum ist die Standardisierung so wichtig?

Die Menge des in einem Mariendistel Produkt enthaltenen Silymarins steht in direkt proportionalen Zusammenhang mit den Vorzügen, die dieses Produkt liefert. Cycle Assist ist auf 80% Silymarin standardisiert. Wenn bei einem Produkt der Grad der Standardisierung bezüglich Silymarin nicht angegeben ist, dann weiß man ganz einfach nicht, wie groß dessen Vorzüge wirklich ausfallen.



Pantothensäure

Pantothensäure (Vitamin B-5) ist an der Bildung roter Blutkörperchen und adrenaler Hormone beteiligt. Der Körper wandelt Pantothensäure in Coenzym A um, welches für die Energieproduktion im Körper wichtig ist. Von Pantothensäure wird angenommen, dass die bei der Aufrechterhaltung gesunder Cholesterin- und Triglyzeridspiegel hilft und sie wird auch regelmäßig zum Zeck der Bekämpfung und Vorbeugung bei Akne eingesetzt.



Weißdornbeeren (Hawthorn Berry) Extrakt

Weißdornbeeren Extrakt wird für gewöhnlich verwendet um Aspekte der Herz-Kreislauf Funktion zu unterstützen, zu denen unter andere, Blutdruck und Cholesterinspiegel gehören. Es konnte gezeigt werden, dass dieses Extrakt einen normalen Blutfluss durch das Herz-Kreislauf System fördert.



Warum ist die Standardisierung so wichtig?

Der Grad der Vorzüge, die Weißdornbeeren zu bieten haben, steht in einem direkt proportionalen Verhältnis zur Menge der im Produkt enthaltenen Wirkstoffe.. Weißdornbeeren Extrakt kann bezüglich unterschiedlicher Inhaltsstoffe standardisiert sein. Das in Cycle Assist enthaltene Weißdornbeeren Extrakt enthält mindestens 1,8 % Vitexin. Diese Art der Standardisierung ist bei Weißdornbeeren Produkten, die dazu gedacht sind einen optimalen Blutdruck und Cholesterinspiegel unterstützen, weit verbreitet.



Vitamin B-6

Vitamin B6 ist ein wasserlösliches Vitamin, das im Körper eine große Bandbreite von Funktionen besitzt. Es spielt bei der Aufrechterhaltung gesunder Haut und gesunder Haare eine Rolle, ist für eine einwandfreie Blutzirkulation wichtig und ist für die Bildung roter Blutkörperchen und den Proteinstoffwechsel essentiell. Vitamin B6 ist für die Herz-Kreislauf Funktion essentiell, da es sowohl an der Regulierung des Blutdrucks als auch anderer Herzfunktionen beteiligt ist. Es ist weiterhin für die Regulierung der Homocysteinspiegel wichtig.



Saw Palmetto Extrakt

Saw Palmetto enthält eine große Bandbreite an Fettsäuren und Phytosterolen. Diese aktiven Inhaltsstoffe helfen dabei das 5-alpha-Reduktase Enzym zu hemmen, welches Testosteron in Dihydrotestosteron (DHT) umwandelt und helfen außerdem bei der Verhinderung des Andockens von Dihydrotestosteron an die Zellen der Prostata.



Warum ist die Standardisierung so wichtig?

Es ist wichtig Saw Palmetto Beeren in Form eines standardisierten Extrakts zu verwenden, da der Grad der Standardisierung die Menge der enthaltenen Fettsäuren und Phytosterole angibt. Die enthaltene Menge dieser aktiven Bestandteile ist direkt proportional zu den Vorzügen, die ein solches Produkt mit sich bringt.



Selleriesamen Extrakt

Selleriesamenextrakt wird für gewöhnlich verwendet, um hohem Blutdruck und einem hohen Cholesterinspiegel entgegen zu wirken und die Blutzirkulation zu verbessern. Selleriesamenextrakt enthält eine Verbindung mit der Bezeichnung 3nB, welche dabei hilft den Blutdruck zu senken, indem sie als Diuretikum wirkt und gleichzeitig durch eine Beeinflussung der Prostaglandinfunktion die Durchblutung verbessert. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass 3nB im Gegensatz zu vielen synthetischen Diuretika das Natrium : Kalium Verhältnis im Blut nicht verändert. Dadurch, dass dieses Verhältnis nicht verändert wird, können viele Nebenwirkungen, die normalerweise mit Diuretika in Verbindung stehen, vermieden werden.



Warum ist die Standardisierung so wichtig?

Wie oben bereits erwähnt wurde, ist das im Selleriesamenextrakt enthaltene 3nB, für die positiven Auswirkungen auf Blutdruck, Cholesterinspiegel und Durchblutung verantwortlich.



Traubenkernextrakt

Traubenkernextrakt ist ein wirkungsvolles Antioxidans und agiert als Fänger von freien Radikalen. Es wird sowohl verwendet, um die Herz-Kreislauf Funktion und die Immunfunktion zu unterstützen, als auch um gesunde Cholesterinspiegel und die Elastizität der Haut zu fördern.



Warum ist die Standardisierung so wichtig?

Die Vorzüge von Traubenkernextrakt beruhen auf den enthaltenen oligomerischen Proanthozyanidinen. Auf dem Markt sind zahlreiche unterschiedliche Standardisierungen erhältlich. Cycle Assist verwendet, um maximale Resultate sicherzustellen, ein Traubenkernextrakt, das 95 % Proanthozyanidine enthält.



Policosanol

Policosanol wird für gewöhnlich verwendet, um gesunde Cholesterinspiegel und die Herz-Kreislauf Gesundheit zu fördern. Policosanol ist eine Mischung aus langkettigen fettigen Alkoholen, die aus Rohrzucker gewonnen werden. Von diesen Alkoholen wir angenommen, dass sie eine deutliche antioxidative Kapazität besitzen.



Zinc Citrate

Zink ist ein essentieller Mineralstoff, der an über 200 enzymatischen Reaktionen im Körper beteiligt ist. Zink agiert als Antioxidans und wirkt hierdurch unterstützend auf das Immunsystem. Weiterhin ist Zink wichtig für die Prostata und könnte dabei helfen diese vor Schäden zu schützen. Es wird außerdem angenommen, dass sich Zink positiv auf die Gesundheit der Haut auswirkt, den Cholesterinspiegel im normalen Bereich hält und eine wichtige Rolle bei der Entgiftung der Leber nach dem Konsum von Alkohol spielt.



Chrysin

chemisch 5, 7-dihydroxyflavone, hat Bekanntheit unter Bodybuildern erlangt als "Testosteron-Booster" und auch als ein Mittel, das die Umwandlung von Testosteron in Östrogene (weibliche Geschlechtshormone) reduziert und so den Trainingserfolg (Muskelaufbau) unter Testosteron-Injektionen sicherstellt. Bei Einnahme von Prohormonen und Steroiden könnte mit Hilfe von Chrysin der Östrogenspiegel niedrig gehalten und damit eine Wasserspeicherung unter der Haut oder eine Gynäkomastie vermieden werden.

Zusammengefasst spricht alles dafür, dass Chrysin in dreifacher Hinsicht als Potenzmittel wirkt





Es erhöht den Spiegel freien Testosterons

Es wirkt angstlösend

Es vermindert überschüssiges Östrogen



Kommentare zur Pressemitteilung