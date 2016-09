Drei, zwei, eins – Ski anschnallen: Schon am 17. November geht es in Obergurgl los

Aussenansicht

(firmenpresse) - Am 17. November 2016 startet in Obergurgl-Hochgurgl die Skisaison. Bis über 3.000 Meter Höhe führt die einmalige Skiregion die Skifahrer, die als eine der schneesichersten und schönsten der Alpen gilt. Entsprechend hochkarätig wird das Ski-Opening gefeiert: Mit Partys, musikalischen Hüttenralleys, Skiequipment-Test und einer Fackelwanderung. Direkt an der Piste wohnen Gäste des Hotels Edelweiss & Gurgl****. Da liegt es nahe, dass das traditionsreiche Haus auch ein perfekter Ausgangspunkt ist, um das legendäre Ski-Opening nach Herzenslust mitzufeiern. Und klar: Nichts ist schöner, als die ersten Schwünge der Saison durch den frischen Schnee zu ziehen. Über 100 Pistenkilometer führen durch das weitläufige Skigebiet. Die erste Winter-Opening-Party findet am 18. November im Winterpalast statt. Dann folgen die Hüttenralleys mit Livemusik auf den Skihütten, der Hohen Mut Alm und im Top Mountain Star am 19. und 26. November. Zudem gibt es bis 26. November fast jeden Tag ein Skiguiding sowie auf der Nederhütte vom 24. bis 26. November heißes Après-Ski. Die Lifte beginnen in Obergurgl-Hochgurgl auf einer Höhe, wo sie anderswo enden und die Region bietet somit Schneegarantie von Mitte November bis Anfang Mai. 21 Dreitausender liegen vor der Haustür. Feinstes Ski-in – Ski-out bietet das Edelweiss & Gurgl. Das Viersternehotel erstrahlt nach einem Umbau in neuem Glanz. Die Zimmer und Suiten im modern-alpinen Look beeindrucken mit stilvollem Interieur. Im neuen Fondue-Erlebnisraum sind außergewöhnliche kulinarische Abende an der Tagesordnung. Im Gletscher-Spa genießen Wellnessgäste den Blick auf die Ötztaler Alpen. Der Küchenchef und sein Team verwöhnen feine Gaumen allabendlich mit exquisiten Fünf-Gänge-Wahlmenüs. Gelegenheit, spezielle Köstlichkeiten zu probieren, gibt es im hoteleigenen, mit einer Haube prämierten À-la-carte-Restaurant. In direkter Nachbarschaft zum Hotel Edelweiss & Gurgl bieten die exklusiven Gletscherblick-Appartements Raum für besondere Urlaubserlebnisse in Privatsphäre.





Angebot zum Ski-Opening in Obergurgl (18.–20.11.16, 25.–27.11.16)

Leistungen: 2 Ü inkl. Edelweiss & Gurgl Kulinarium, 2-Tages-Skipass für Obergurgl-Hochgurgl, Eventticket für das Opening-Programm, 20 % Rabatt auf den Skiverleih bei Scheiber Sport, Gletscher-Spa, WIFI und Außenparkplatz – Preis p. P.: ab 333 Euro



2.409 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.edelweiss-gurgl.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Hotel Edelweiss & Gurgl Scheiber GmbH

GF Lukas Scheiber

A-6456 Obergurgl, Ramolweg 5

Tel.: +43/(0)5256/6223

E-Mail: info(at)edelweiss-gurgl.com

www.edelweiss-gurgl.com



PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Datum: 28.09.2016 - 11:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1405629

Anzahl Zeichen: 2438

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 28.9.16



Diese Pressemitteilung wurde bisher 46 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung