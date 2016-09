bapa finance ist der spezialisierte Inkassogeneralist

Dortmund/28.09.2016

Den richtigen Geschäftspartner zu finden ist nicht immer ganz einfach. Vor allem in der Inkassodomäne. Bastian Patrakscht hat mit bapa finance das gewisse Etwas, was die Kunden überzeugt. So konnte er bislang schon vielen Auftraggebern mit seiner Beharrlichkeit sein Inkassogeschäft näher bringen.



Bastian Patrakscht, Gründer der bapa finance

(firmenpresse) - Der Inkassomarkt ist hart umkämpft. So gibt es den einen Spezialisten, der sich auf die eine Branche und den Anderen, der sich auf jenen speziellen Forderungstypus konzentriert hat. Ergänzend dazu gibt es dann noch den Generalisten. An diese Stelle gehört der Wahldortmunder Bastian Patrakscht mit seinem Anfang 2016 gegründeten Unternehmen bapa finance. „Es heißt nicht, dass ich als Gründer ohne Branchenschwerpunkt und vordefinierter Forderungsart, nur halb so viel Wissen und Spürsinn habe.“ Die Zielgruppe der bapa finance sind branchenunabhängig die Klein- und Mittelstandsunternehmen. Hier wird bei einem Forderungsausfall schnell die finanzielle Existenz bedroht.



Es liegt nicht fern, dass sich die zu vertretenen Unternehmer untereinander austauschen. Beim Stammtisch im Ortsverein, beim regelmäßigen Verbandstreffen oder sogar bei der sportlichen Wochenendherausforderung, wird über die gesammelten Erfahrungswerte diskutiert. „Finanzen sind stets ein großer Diskussionspunkt. So richtig in die Karten schauen, lässt sich da jedoch niemand. Ein leises Anfragen: ‚Was macht ihr denn mit offenen Forderungen?‘ ist da schon eine große Offenbarung“ weiß der Inhaber der bapa finance, Bastian Patrakscht. „Verstecken wegen offener Forderungen muss ich eigentlich niemand“ Denn der Grund für einen Forderungsausfall liegt selten beim Rechnungssteller. Offensiver mit der Tatsache der offenen Forderung umzugehen, will Bastian Patrakscht den derzeitigen und zukünftigen Auftraggebern der bapa finance, mit auf den Weg geben.





Zu bapa finance:

im November 2015 von Bastian Patrakscht gegründet, entwickelt die bapa finance innovative Inkassoleistungen speziell für Handwerksbetriebe. Der Fokus liegt dabei neben der Forderungsbeitreibung auch auf einer umfassenden und individuellen Beratung.



Zu Bastian Patrakscht:

Der 34-jährige Kaufmann kann auf eine langjährige Erfahrung als Angestellter großer Inkassobüros verweisen. Der zertifizierte Inkassounternehmer arbeitet seit November 2015 selbständig. Das gesammelte Wissen und neue Ideen bilden die Grundlage für bapa finance.

bapa finance

Bastian Patrakscht

bapa finance

Hirschweg 11, 44269 Dortmund

Fon: +49 (0) 231 95485650

Mail: info(at)bapafinance.de

www.bapafinance.de



bapa finance



