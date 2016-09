Die Korken knallen lassen: Gut ins neue Jahr mit Rotkäppchen Flaschengärung

Zum Jahresausklang schauen wir gern zurück auf das Erlebte und freuen uns über die vielen kleinen und großen Momente, die das vergangene Jahr uns geschenkt hat. Gleichzeitig fassen wir gute Vorsätze für das neue Jahr und heißen die Zukunft mit einer ausgelassenen Silvesterparty willkommen. Zum Anstoßen gönnen wir uns natürlich einen besonderen Tropfen: Rotkäppchen Flaschengärung ist für die besonderen Augenblicke – als Gastgeschenk bei Einladungen oder als prickelndes Vergnügen für unsere Gäste.

Das Fondue ist vorbereitet, die Wunderkerzen liegen bereit und ein paar Raketen für Mitternacht sind natürlich auch da: Der Silvesterabend ist für viele Menschen ein ganz besonderer Abend. Wir schauen zurück und lassen das Jahr Revue passieren aber wir planen auch, was wir im neuen Jahr vielleicht anders machen wollen. Es ist eine wundervoll beschwingte Aufbruchsstimmung in ein neues Kalenderjahr und ein toller Anlass zum Anstoßen mit den Lieben. An diesem Abend muss natürlich etwas Prickelndes ins Glas: Rotkäppchen Flaschengärung verspricht eleganten, vollmundigen Genuss für alle, die sich etwas Besonderes gönnen möchten. Gemeinsam mit Freunden und Familie erheben wir die Gläser und genießen den letzten Abend des Jahres. Voller Vorfreude stoßen wir auf das neue Jahr an und wünschen uns im Schein der Raketen das Allerbeste.



Rotkäppchen Flaschengärung – der Sekt mit dem schwarzen Etikett



Die rebsortenreinen Sekte Chardonnay Extra Trocken, Riesling Trocken und Spätburgunder Rosé Trocken der Rotkäppchen Flaschengärung stehen für Eleganz und Charakter. In der historischen Rotkäppchen Sektkellerei in Freyburg (Unstrut) reifen die rebsortenreinen, mit einem Naturkorken verschlossenen, edlen Sekte „mit dem schwarzen Etikett“. Der typisch goldgelbe Chardonnay Extra Trocken überzeugt dabei mit einem zart-fruchtigen Charakter. Der Riesling Trocken erinnert im Bukett an heimische Früchte wie Birnen und grüne Äpfel, mit einem feinen Duft von Pfirsich. Apricotfarben und mit einem frischen Bukett nach Beeren und Früchten, verspricht der Spätburgunder Rosé Trocken einen langanhaltenden Genuss. Rotkäppchen Flaschengärung – zum Verschenken oder Selbstgenießen.









http://www.rotkaeppchen.de



Die Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH in Freyburg (Unstrut) ist Deutschlands größter Sekthersteller und produziert darüber hinaus Wein und Spirituosen wie Weinbrand, Kornbrand, Likör. Das Unternehmen wir auch als „Deutschlands Haus aus Sekt, Spirituosen und Wein“ bezeichnet.

Integra Communication GmbH

