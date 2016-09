Hex, Hex Verhext

In den Herbstferien und rund um Halloween sind vom 15. bis 30. Oktober die Hexen los. Auf dem Hexentanzplatz, am Kahlen Berg, bei der Fahrt mit der Harzbahn oder auf dem Hexenmarkt vom Keller bis zum Dach, im FEZ ist alles verhext!



In 16 Tagen erleben Ferienkinder eine Hexenwelt, in der sie selbst zu Hexen und Zauberern werden. Sie tauchen ein in das Leben von Hexen und Zauberern und erlernen dabei einiges, was ihnen wie verhext vorkommen wird.



Wie reitet man auf einem Hexenbesen? Wie funktioniert das Hexen-Einmaleins? Was braucht man für den Hexenführerschein? Wie tanzen Hexen? Welche Rezepturen brauchen spezielle Elixiere und wie funktioniert der Roßtrappe-Mutsprung?



Bei all diesen Aktivitäten sollten sie acht geben. Zwei bekannte Figuren treiben ihr Unwesen: Irrwitzer und Stadthexenmeister Pineiß. Es gilt, deren Untaten auf Hexenart zu verhindern. Wie das geht? Ferienkinder finden es gemeinsam heraus.



Das Mitspielevent verspricht Kindern und Familien eine magische Welt, die in jedem Fall Spaß macht und neue Zauberkräfte verleiht!



An den Wochenenden:

15. und 16. Oktober, jeweils 17 Uhr: Feuershow

22. und 23. Oktober, jeweils 15 und 17 Uhr: Hexentanz

30. Oktober: Großes Hexenfest mit Umzug, Trommeln, Feuer und wilden Hexen



PROGRAMM DER FEZ-BÜHNEN



Der kleine Wassermann (410 J.)

Astrid-Lindgren-Bühne

Eine fantasievoll-ausdrucksstarke Inszenierung mit mitreißender Live-Musik nach dem Kinderbuchklassiker von Otfried Preußler.

Sa 15.10., 15.30 Uhr



Als der Igel sagte: Ich bin schon hier! (ab 4 J.)

Puppenbühne Allerhand

Ein Wettlauf zwischen Hase Igel? Das klingt aber ziemlich ungerecht! Doch kommt und seht selbst



Sa 15. So 16.10., 14 16 Uhr



Wind im Gummistiefel (ab 2 J.)

TheaterFusion

Theater für die Allerkleinsten!

Di 18. Mi 19.10., 10.30 Uhr



Pippi Langstrumpf (511 J.)

Astrid-Lindgren-Bühne

Seit das freche neunjährige Mädchen mit den roten Zöpfen in die Villa Kunterbunt eingezogen ist, ist endlich wieder etwas los in der Stadt

Mi 19. Do 20.10., 11 Uhr

Sa 22.10., 15 Uhr



Fünfter sein (ab 4 J.)

Christiane Kampwirth

Eine witzige und rasante Inszenierung, die von der Angst vor dem Unbekannten erzählt und sich im weitesten Sinne um das Thema Warten dreht.

Sa 22. So 23.10., 14 16 Uhr

Di 25. Do 27.10., 10.30 Uhr



Die Reise zum Mittelpunkt der Welt (ab 6 J.)

Erfreuliches Theater Erfurt

Vorhang auf für Professor Lindenbroock und Arne Saggnusson! Die beiden Abenteurer machen sich auf zu einer rasanten Forschungsreise, die alles andere als gewöhnlich ist

So 23.10., 15.30 Uhr

Di 25.10., 11 Uhr



Der Wolf und die sieben jungen Geißlein (ab 4 J.)

Erfreuliches Theater Erfurt

Eine lebendige, fantasievolle Version des grimmschen Märchens, die nicht nur bei den jungen Zuschauern für viel Heiterkeit sorgt.

Mo 24. Mi 26.10., 10.30 Uhr



Mio, mein Mio (612 J.)

Astrid-Lindgren-Bühne

Astrid Lindgrens Mio, mein Mio ist ein poetisches Meisterwerk. Mit der Symbolkraft alter Märchen wird eine Geschichte über Freundschaft, das Vertrauen zwischen Eltern und ihren Kindern sowie über die Wunder des Lebens erzählt.

Do 27.10., 11 Uhr

Sa 29.10., 15.30 Uhr



Schneewittchen und die sieben Zwerge (ab 4 J.)

Puppenbühne Allerhand

Hinter den sieben Bergen wohnen die sieben fleißigen Zwerge

Sa 29. So 30.10., 14 16 Uhr



orbitall Raumfahrzentrum in den Herbstferien:



Hexenflug ins All

Mo-Fr 14.30-16 Uhr



Erlebniswelt orbitall

Sa So 16.30-18 Uhr

