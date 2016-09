Reiß & Co. expandiert und eröffnet Niederlassung in Berlin

Wolfgang Brost (Bildquelle: Reiss& Co)

(firmenpresse) - München, 28. September 2016 - Die Reiß & Co. Real Estate München GmbH (Reiß & Co.) (http://www.reissco.de) ist weiter auf Expansionskurs und eröffnet ab dem 1. Oktober 2016 eine weitere Niederlassung in Berlin. Der Projekt- und Immobilienentwickler ist bereits in München und Stuttgart mit Niederlassungen aktiv.



"Mit der neuen Niederlassung in Berlin wollen wir dem stetig wachsenden Entwicklungs- und Investitionspotential in der Hauptstadt Rechnung tragen", so Oliver Reiß, Geschäftsführer Reiß & Co. "Wolfgang Brost, der die Niederlassung in der Fasanenstraße 12 leiten wird, ist ein Experte mit sehr guter Standort- und Immobilienexpertise", so Reiß weiter.



Der 49-jährige Architekt und Immobilienökonom (ebs) war vor seinem Wechsel zu Reiß & Co. als Niederlassungsleiter der OFB Projektentwicklung GmbH der Helaba Immobiliengruppe in Berlin tätig. Hier verantwortete er gewerbliche Großprojekte, unter anderem die Entwicklung und Vermarktung des Stresemannquartiers am Potsdamer Platz sowie die erfolgreiche Akquisition und Planung des "Alexander Quartiers" am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Brosts primäre Aufgabe wird die Projektentwicklung des Grundstücks in der Hertzallee 41 am Bahnhof Zoo sein, das 2015 von Reiß & Co. und Partnern erworben wurde.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.reissco.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Reiß & Co. Real Estate München GmbH (www.reissco.de)

Die Reiß & Co. Real Estate München GmbH ist ein selbstständiger Investor, Projektentwickler und Fee- Developer im Bereich hochwertiger und komplexer Immobilienprojekte. Derzeit umfasst das Unternehmens-Portfolio Objekte und Projekte mit einem Marktwert von circa 500 Millionen Euro. Zu den Tätigkeitsschwerpunkten gehört neben der Realisierung von Wohnanlagen auch die Entwicklung von Bürohäusern, Hotels und Einzelhandel - ob Refurbishment oder Neubauprojekte - in hochwertigen Innenstadtlagen. Durch die drei Büros in München, Stuttgart und Berlin kombiniert Reiß & Co. Fachkompetenz mit fundierten Standortkenntnissen und gewachsenen Netzwerken. Das Unternehmen wird seit seiner Gründung im Jahr 1999 von Dipl.-Kfm. Oliver Reiß geführt.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Reiß& Co. Real Estate München GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Targa Communications GmbH

Patricia Rohde-Deutsch

An der Hauptfeuerwache 4

80331 München

prd(at)targacommunications.de

089 41552165

http://www.targacommunications.de



Datum: 28.09.2016 - 13:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1405741

Anzahl Zeichen: 1299

Kontakt-Informationen:

Firma: Reiß& Co. Real Estate München GmbH

Ansprechpartner: Oliver Reiß

Stadt: München

Telefon: 089 189 04770





Diese Pressemitteilung wurde bisher 100 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung