Tandem-Fallschirmspringen über dem bayerischen Wald

(firmenpresse) - Ein Tandem-Fallschirmsprung kann zu jedem Anlass verschenkt werden. Mit einem Gutschein für solch ein Erlebnis hinterlassen Sie auf jeder Geburtstagsparty einen bleibenden Eindruck, denn es handelt sich um ein einzigartiges Geschenk. Der Sprungplatz in Klatovy, Tschechien befindet sich mitten im bayerischen Wald und lockt jährlich unzählige Besucher an.



0815 war gestern!



Oft werden zu Weihnachten Multimedia-Artikel, Parfümflaschen oder Schmuckstücke verschenkt, doch besonders einfallsreich ist das nicht. Ob zu Weihnachten, zum Geburtstag oder zu anderen Anlässen, mit einem Fallschirmsprung- Gutschein (http://www.tandemfun.eu/fallschirmspringen-geschenk-gutschein.html) schenken Sie Freude und eine gehörige Portion Spaß. Das Unternehmen Tandemfun hat sich auf Fallschirmsprünge spezialisiert und kann einen guten Namen gepaart mit jahrelanger Erfahrung vorweisen. Tandem-Fallschirmsprünge in Klatovy, Tschechien gehören zum umfangreichen Angebot des Unternehmens.



Mit einem Gutschein für einen Fallschirmsprung (http://www.tandemfun.eu/tandemfallschirmspringen-bayern.html) verschenken Sie einen einzigartigen Moment. Zuerst geht es mit dem farbenfrohen Flugzeug namens "Pink Skyvan" gen Himmel. Anschließend springt der/die Beschenkte mit einem ausgebildeten Tandemmaster aus dem Flugzeug. Der freie Fall beträgt bei einer Absprunghöhe von 4300 Metern ungefähr 60 Sekunden. In dieser Zeit schießt das Adrenalin durch die Blutbahn und löst wahre Glücksgefühle aus. Der Begriff Freiheit bekommt hier eine ganz neue Bedeutung. Nach dem Freifall folgt eine 5-8 minütige Schirmfahrt. Hier kann der/die Beschenkte die Aussicht genießen und aus der Vogelperspektive den bayerischen Wald von oben betrachten. Tandemfun bietet gegen einen Aufpreis auch die Videoaufnahme des Sprunges an, somit kann der/die Beschenkte das Erlebte am heimischen Fernseher Revue passieren lassen. Auch Fotos sind möglich. Der/Die Beschenkte kann den Fallschirmsprung ganz einfach telefonisch oder per Webseitenformular buchen und am Sprungtag den Gutschein vorlegen.





Tandemfun bietet in Klatovy, Tschechien auch einen Höhenfallschirmsprung aus 6000 Metern an, jedoch muss aus Sicherheitsgründen zuvor ein Sprung aus 4300 Metern absolviert worden sein. Bei einem solchen Höhensprung beträgt die Freifallzeit ganze 90 Sekunden. Hier wird der Adrenalin-Kick zum Adrenalinrausch!



Tandemfun ist eine TOP-Adresse im Fallschirmsport. Klatovy in Tschechien ist nicht der einzige Absprungort des Unternehmens, denn auch in Österreich und Bayern werden Tandemsprünge angeboten. Alle Informationen hierzu können Sie der aussagekräftigen Internetpräsenz entnehmen. Der Sprungplatz Skydive Klatovy in Tschechien ist von der Oberpfalz und von Niederbayern sehr gut zu erreichen.





Fallschirmspringen in Bayern, Österreich und Tschechien mit Tandemfun. Über 30 Jahren Erfahrung im Fallschirmsport sowie der Ausbildung AFF zum Skydiver. Hol Dir den Kick beim Fallschirmsprung.

