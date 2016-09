Absolventinnen des Studieninstitutes sind IHK-Beste

Zwei Absolventinnen des Studieninstituts für Kommunikation gehören zu den Besten ihres Jahrgangs 2015/2016 und werden bei der offiziellen Besten-Ehrung der IHK dabei sein. Diese erfolgt im Rahmen einer Feierstunde am 7. Oktober 2016 in der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf.

(firmenpresse) - Laut Industrie- und Handelskammer haben 5.589 Auszubildende in 123 Berufen ihre Abschlussprüfungen im Bezirk der IHK Düsseldorf bestanden. Weitere 1.777 Teilnehmer absolvierten berufsbegleitend in 44 IHK-Weiterbildungsabschlüssen ihre Prüfungen. Verliehen werden die Urkunden von Professor Dr. Ulrich Lehner, Präsident der IHK Düsseldorf.



Nicola Gauch (Foto rechts), beste Absolventin des Lehrgangs zur Geprüften Veranstaltungsfachwirtin (IHK), ist eigentlich Schreinermeisterin und betreut seit mehr als 13 Jahren in der Firma Moll bauökologische Produkte GmbH das Veranstaltungsmanagement. Die 48-Jährige hat sich für diese Weiterbildung bewusst entschieden: „Um das Ganze auf ein solides Fundament zu stellen und in dem Bereich noch professioneller arbeiten zu können.“



Yannah Müller (Foto links), beste Absolventin des Lehrgangs zur geprüften Fachwirtin für Werbung und Kommunikation (IHK), ist ausgebildete Eventmanagerin (*komm) und arbeitete als Veranstaltungskauffrau (IHK) sieben Jahre bei der TAS Emotional Marketing GmbH. Seit März 2016 ist sie bei der TÜV Rheinland i-sec GmbH Köln als Marketing- und Eventmanagerin. Die 27-Jährige wollte schon immer Veranstaltungskauffrau werden: „Den Fachwirt Werbung und Kommunikation habe ich gemacht, um mich breiter im Job aufzustellen. Und um ein Gespür dafür zu bekommen, wie andere Abteilungen arbeiten, wie hier die Anforderungen an die Themen sind. Der Blick über den Tellerrand, der ganzheitliche Blick, war mir wichtig.“



Was raten die erfolgreichen Absolventinnen künftigen Eventmanagern und künftigen Fachwirten mit Ausrichtung Werbung und Kommunikation für ihren Karriereweg?

Nicola Gauch: „Die Weiterbildung ernst nehmen und sie als Chance begreifen! Gerade in den Präsenzseminaren lernt man neue Leute aus anderen Branchen kennen und profitiert von den sehr professionellen Referenten.“

Yannah Müller: „Nun, künftige Absolvent(inn)en sollten sich unbedingt als Dienstleister verstehen, das Dienstleister-Gen in sich tragen. Nicht das eigene Ego steht im Vordergrund oder die tolle Party, sondern die Zufriedenheit des Kunden.“





Die Studieninstitut für Kommunikation GmbH Düsseldorf gilt als Spezialist für praxisorientierte Ausbildungen, Weiterbildungen und Trainee-Programme und führte 1998 als erster Anbieter in der Bildungsbranche die Qualifikation zum Diplom-Eventmanager (Komm), heute Eventmanager (IHK), ein. Mehr Informationen zu den Weiterbildungen in den Bereichen CSR, Event, Kommunikation, Werbung, PR, (Online-)Marketing und Wirtschaft unter www.studieninstitut.de



gegründet 1998 in Düsseldorf, ist spezialisiert auf praxisorientierte Ausbildungen und Weiterbildungen mit den Schwerpunkten Kommunikation, Online-Marketing, PR, Werbung, Eventmanagement, Management und Wirtschaft. Neben dem Hauptsitz in Düsseldorf gibt es Standorte in München, Hamburg und Berlin. In Kooperation mit renommierten Hochschulen werden berufsbegleitende Studiengänge zu Fachthemen gestaltet. Für Unternehmen bietet das Studieninstitut hochwertige Inhouse-Trainings und -Coachings an. Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft vermitteln direkt anwendbares Wissen. Das Bildungsangebot ist modular aufgebaut und wird fortlaufend auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes überprüft. Das Unternehmen ist zur Qualitätssicherung nach DIN EN ISO 9001:2008 und AZAV zertifiziert. Ausgewählte Fortbildungen sind IHK geprüft sowie als Fernunterricht staatlich zugelassen (ZfU). Der Bildungsanbieter engagiert sich nachhaltig und ist als „Sustainable Company“ durch den FAMAB Kommunikationsverband e.V. zertifiziert.

Das Studieninstitut arbeitet aktiv in Fachverbänden und unterstützt zahlreiche Bran-chenveranstaltungen. Gemeinsam mit Partnern lobt das Unternehmen den Wettbewerb zum besten Nachwuchs-Moderator aus und ist seit 2006 Initiator des INA Internationaler Nachwuchs Event Award.



Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.