Neuer virtueller Freizeit-Helfer mit interessanten Events und Tipps für die Freizeitgestaltung

(firmenpresse) - Hennef. Freizeit ist für viele ein kostbares und vor allem rares Gut, das man deshalb sinnvoll nutzen sollte. Unternehmen und Dienstleister, die Produkte und Dienstleistungen für den Freizeitbereich anbieten, haben jetzt die Möglichkeit, ihre Angebote, Veranstaltungen, Ideen und Events rund um die optimale Freizeitgestaltung in der nutzerfreundlichen App „Freizeit Finder“ zu präsentieren. Die Buchungsgebühr ist auch für kleinere Budgets interessant.



Die App ist ein gut informierter „Begleiter“ in Sachen „Freizeitgestaltung“



Freizeit Finder ist eine neu entwickelte App für iOS, Android und Windows. Sie unterstützt den App-Nutzer bei seiner Freizeitgestaltung im deutschsprachigen Raum, indem sie ihn inspiriert, ihm spannende Vorschläge unterbreitet oder eine vom Nutzer initiierte gezielte Suche startet.



Die Nutzer können über eine Umkreissuche von 350 km und in über 30 Kategorien (Veranstaltungen, Outdoor- und Indoor-Aktivitäten, Reisen, Sport und Spiel, Sehenswürdigkeiten, Kulinarik, Kultur, Wellness, Beauty und viele andere) das passende Angebot finden. Ein ausführliches Profil der Freizeiteinrichtung bietet neben Fotos und Beschreibungen direkte Kontaktmöglichkeiten, Routenplanung und Informationen zu den Öffnungszeiten.



Nicht zu übersehen: Aktionen und Kunden-Events fallen den Usern sofort ins Auge



Darüber hinaus besteht für die Unternehmen die Möglichkeit, spannende Aktionen aufmerksamkeitsstark und optimal platziert zu präsentieren. Solche Aktionen sind eine effektive Möglichkeit, um neue Kunden und Gäste zu gewinnen und bereits bestehende Kunden an das Unternehmen zu binden.



In der Ergebnisliste wird das Unternehmen mit einer aktuell laufenden Aktion mit einem stilisierten Stern farblich und optisch besonders herausgestellt. Anzahl und Häufigkeit der Aktionen sind frei wählbar. Auch die spontane oder mehrfache Einstellung ist möglich.



Die Aktionen der „Favoriten“ werden in der Pool-Position präsentiert





Unternehmen und Freizeit-Einrichtungen können innerhalb der App favorisiert werden. Über Push-Nachrichten werden die Nutzer über Aktionsangebote der Favoriten informiert. Was sind Aktionen? Hier sind der Kreativität der Unternehmen keine Grenzen gesetzt. Aktionen könnten unter anderem sein: Rabatte bei einer Hotelzimmerbuchung, freier Eintritt für Kinder, saisonale Sonderveranstaltungen oder die wöchentlich wechselnden Top-Angebote und Events. Der Aktionszeitraum ist frei wählbar.



Immer wiederkehrende Angebote in wöchentlichen, zweiwöchentlichen oder monatlichen Rhythmus können automatisch wieder eingestellt werden.



Die Unternehmen werden ihre eigenen „Content Manager“ in dieser App



Für das Unternehmen sind die Änderung des Profils sowie das Einstellen von Aktionen zu jeder Zeit über den eigens hierfür eingerichtete Kunden-Login möglich. Das Unternehmen kann seine Freizeit affinen Angebote über eine Webseite selbst verwalten. Die Unternehmen sind so ihr eigener „Content Manager“ für diese App. Ein umständliches und zeitraubendes Content Management über externe Dienstleister ist bei der Freizeit Finder-App nicht notwendig. Die Benutzeroberfläche ist selbsterklärend und erfordert keine Vorkenntnisse im Umgang mit CMS Systemen oder ähnliches. Die App ist für den Nutzer einfach in der Handhabung und übersichtlich im Aufbau.



Aufkleber „Wir sind dabei!“ mit QR-Code



Auf Wunsch werden den teilnehmenden Unternehmen Aufkleber mit dem Freizeit Finder-Logo, dem Slogan „Wir sind dabei!“ und dem QR-Code kostenfrei zur Verfügung gestellt.



Die Freizeit Finder- Gründer engagieren sich in vielen sozialen Projekten

Mit jedem bei Freizeit Finder gelisteten Anbieter unterstützen die beiden Freizeit Finder-Gründer und Startup-Unternehmer Sunniva Graupmann und Omid Hegran Djuya eine gemeinnützige Einrichtung in dem jeweiligen Bundesland. Gespendet werden zehn Prozent des Nettovertragswertes der App-Buchungen. Folgende Einrichtungen und Hilfsprojekte werden bisher unterstützt: Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst in Bonn; Mission Lebenshaus Kinder- und Jugendhospiz Joshuas Engelreich in Wilhelmshaven; Stiftung Kinder-Hospiz Sternenbrücke in Hamburg; Kindertages- und Nachthospiz BERLINER HERZ in Berlin; Kinderhospiz Mitteldeutschland Nordhausen e.V. in Nordhausen am Harz; Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen in Gießen-Wieseck.







Die beiden Freizeit Finder-Gründer und Startup-Unternehmer Sunniva Graupmann und Omid Hegran Djuya versorgen die User auf ihrer neu entwickelten App mit Informationen, die man für eine stressfreie Freizeitplanung braucht.

Graupmann Hegran Djuya GbR

