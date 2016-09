Herbstzeit – Kürbiszeit

Jetzt geht sie wieder los, die Kürbiszeit.

(firmenpresse) - Jetzt geht sie wieder los, die Kürbiszeit.



Ursprünglich stammt der Kürbis aus Südamerika. Es gibt viele verschiedene Sorten und diese lassen sich vielseitig in der Küche einsetzen. So kann man ihn z.B. grillen, braten, füllen, überbacken, dünsten, kochen, einlegen oder pürieren. Besonders der Hokkaidokürbis erfreut sich großer Beliebtheit und das nicht nur zur Halloweenzeit.



Rezeptipp - Kürbis-Auflauf aus Kummers Ofengerichte:

200 g Kürbis (Hokkaido)

6 Kartoffeln

4 Äpfel

25 g Rosinen

2 EL gehackte Mandeln

80 g geriebener Emmentaler

150 ml Sojasahne

2 EL Butter

1 EL Zitronensaft

½ EL flüssiger Honig

2 EL Butter

¼ TL Zimt

¼ TL Muskat

2 - 3 Prisen Salz

2 - 3 Prisen Pfeffer



Zubereitung:

Kartoffeln waschen, mit Schale kochen, pellen, abkühlen lassen und dann in Scheiben schneiden. Kürbis schälen, in Spalten schneiden und in kochendem Wasser ca. 5 - 7 Minuten vorgaren. Äpfel schälen, vierteln, Kerngehäuse entfernen, in Spalten schneiden und sofort mit Zitronensaft beträufeln. Rosinen waschen und trocken tupfen.

Kürbis, Kartoffeln, Äpfel und Rosinen in einer gebutterten Auflauf-form verteilen. Honig und Sojasahne vermischen, mit den Gewürzen abschmecken und über den Auflauf geben. Mandeln und Emmentaler darauf verteilen und im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad ca. 30 - 40 Minuten überbacken.



Buchbeschreibung:

Aufläufe und Gratins erfreuen sich sehr großer Beliebtheit. Sie sind überaus vielseitig und eignen sich hervorragend zur Resteverwertung.

Einfach alles, was Ihnen schmeckt in eine Auflaufform geben, Ei oder Käse darüber, fertig! Man kann jedes Gericht schnell zubereiten, die meiste Arbeit übernimmt der Ofen. Hierbei werden der Kochfantasie und Experimentierfreudigkeit keine Grenzen gesetzt.

Die Rezepte in „Kummers Ofengerichte“ sind gut beschrieben, die Zutaten erschwinglich, in jedem gut sortierten Einkaufsmarkt zu erwerben und leicht nachzukochen.



Guten Appetit!

Taschenbuch: 84 Seiten

Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (27. Januar 2016)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 1523225521

ISBN-13: 978-1523225521



Format: Kindle Edition

Dateigröße: 3691 KB

Seitenzahl der Print-Ausgabe: 106 Seiten

Gleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine Einschränkung

Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.

Sprache: Deutsch

ASIN: B01AZMYRA6

X-Ray:

Nicht aktiviert

Word Wise: Nicht aktiviert

Verbesserter Schriftsatz: Aktiviert



Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=r5YoVUpaons&feature=em-upload_owner



Weitere Kochbücher der Autorin:

Vegetarischer Genuss - Quer Beet, ISBN: 978-1-5084-8474-5

Kummers Schlemmerkochbuch, ISBN: 978-3-7322-3126-3

Vegetarische Weltreise, ISBN: 978-1-5355-5204-2

Vegetarisch für Jedermann [Kindle Edition]

http://brittasbuecher.jimdo.com/





Dies ist eine Pressemitteilung von

Kummer

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.09.2016 - 13:31

Sprache: Deutsch

News-ID 1405762

Anzahl Zeichen: 3152

Kontakt-Informationen:

Firma: Kummer

Ansprechpartner: Kummer

Stadt: Ennepetal

Telefon: 000



Meldungsart: Messeinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 28.09.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 53 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung