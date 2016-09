Externes Beratungsbüro für Firmenbelegschaft eröffnet!

Cura gewinnt Rheinische Post Mediengruppe als neuen Belegschaftskunden

(firmenpresse) - Im September 2016 hat die Cura Versicherungsvermittlung GmbH ein neues Beratungsbüro im Verlagshaus der Rheinischen Post Mediengruppe in Düsseldorf eröffnet.

Mit diesem Schritt gewinnt der Mehrfachvermittler, eine Tochtergesellschaft der ARAG SE, einen weiteren wichtigen Kunden in seinem Vertriebsweg "Versicherungslösungen für Firmenbelegschaften".



Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Rheinischen Post Mediengruppe stehen zwei Versicherungsberater zur Seite. Der Cura Mitarbeiter-Versicherungsservice sitzt in direkter Nähe zum Kunden und bietet ein ganzheitliches Beratungskonzept direkt am Arbeitsplatz.





Die Cura Versicherungsvermittlung GmbH wurde 1956 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der ARAG SE. Mit ihren freiberuflichen Kundenberaterinnen/-beratern und angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt sie zu den ältesten und größten Mehrfachagenturen in Deutschland.



Cura Versicherungsvermittlung GmbH

Fritz-Vomfeldestraße 14

40547 Düsseldorf

Geschäftsführung: Frank Küper, Herbert Ruzas

Beiratsvorsitzender: Dr. Matthias Maslaton

Sitz und Registergericht Düsseldorf

HRB 68650 B

USt-ID-Nr.: DE 285 703 699

