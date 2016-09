Franka Potente exklusiv bei Goldene Kamera: "Dem 'Tatort' habe ich abgesagt" / Warum sie bei ihrem neuen "Island-Krimi" skeptisch war: "Das kann auch in die Hose gehen"

(ots) - Im Interview mit Goldene Kamera verrät der

deutsche Schauspielstar Franka Potente (42, "Lola rennt"), warum ihre

neue ARD-Krimi-Reihe "Island-Krimi" so riskant ist, wieso sie ein

"Tatort"-Angebot ausschlug und welche Kinorolle sie einst an Kate

Winslet verlor.



Der "Island-Krimi" (27.10./3.11., 20.15 Uhr, Das Erste) ist

Potentes erste Rolle fürs deutsche Fernsehen seit fünf Jahren. Sie

spielt darin eine isländische Hobby-Ermittlerin, die von Visionen

geplagt wird. "Um ehrlich zu sein: Ich war skeptisch", gesteht sie im

Interview. "Solche Elemente sind gefährlich. Das kann auch in die

Hose gehen. Meine erste Frage war deshalb: Wie setzen wir das um? Ich

denke, es funktioniert sehr gut, auch weil Mystik in Island fest

verwurzelt ist."



Zuvor hatte Potente das Angebot, "Tatort"-Kommissarin zu werden,

abgelehnt: "Ja, da war mal was. Aber darüber will ich gar nicht viel

reden. Sagen wir so: Dem "Tatort" habe ich abgesagt, weil es eine

Verpflichtung war, die nicht in mein Leben passte. Ich lebe ja mit

meiner Familie in den USA."



Dass sie dort meist Ausländerinnen spielt, war früher ein Problem

für Potente - heute nicht mehr: "Für US-Rollen gibt es genug tolle

Amerikanerinnen. Ich spiele meist Europäerinnen und bin inzwischen

etabliert - da gibt es keine 50 Mitbewerberinnen mehr. Früher dachte

ich: 'Mist, jetzt stecke ich in einer Schublade!' Bis mir jemand

sagte: 'Ist doch besser als gar keine Nische zu haben.' Recht hat er.

Ich habe meine gefunden.



Einer bestimmten Kinorolle trauert Potente aber nach. "Ich habe

für die Rolle von Steve Jobs' polnischstämmiger Marketingchefin im

Kinofilm "Steve Jobs" vorgesprochen", verrät sie Goldene Kamera. "Zur

Vorbereitung wurde mir mein Text online freigeschaltet, aber nur für

zwei Stunden! Ich war ziemlich gestresst, weil ich für so lange Texte



mehr Zeit zum Lernen brauche. Die Rolle hat dann Kate Winslet

bekommen und super gespielt." Winslet wurde die Rolle 2016 für den

Oscar nominiert.



Alle Informationen und Zitate nur bei Nennung der Quelle

goldenekamera.de frei.







Pressekontakt:

Redaktioneller Ansprechpartner: Jens Gebhardt, Tel. 040/55 44-7 23 96

Jens.Gebhardt.extern(at)funke-zeitschriften.de



Original-Content von: GOLDENE KAMERA, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

GOLDENE KAMERA

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.09.2016 - 13:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1405770

Anzahl Zeichen: 2601

Kontakt-Informationen:

Firma: GOLDENE KAMERA

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 37 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung