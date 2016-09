Gast Caravaning gründet eigene Xing Gruppe

(firmenpresse) - Malsch im September 2016 Die GAST-Caravaning GmbH führt das Unternehmen seit kurzer Zeit nun auch eine eigene Xing-Gruppe https://www.xing.com/communities/groups/reisemobil-caravan-camping-1086092?sc_o=da980_e , die jeder Interessierte gerne beitreten darf. Die GAST-Caravaning GmbH ist ein bereits seit Mitte der 1990er Jahre tätiges Unternehmen im Bereich der Wohnmobile und Caravans. Deren Hauptaufgaben konzentrieren sich auf den Verkauf und die Vermietung von Caravans.



In der speziell für Kunden und Caravan-Besitzer gegründeten Gruppe geht es in erster Linie darum Gleichgesinnte zu treffen und zugleich den einen oder anderen nützlichen Tipp für sein eigenes Vehikel zu bekommen. Dort können Sie als Interessierter unter anderem Ihre Erfahrungen bezüglich bestimmter Fahrzeuge mit anderen Leuten austauschen beziehungsweise auch gerne ein paar Meinungen zu einem Caravan einholen.



Einfache Lösungen für typische Caravan-Probleme



Als Caravan-Besitzer gibt es mitunter relativ spezifische Probleme wie zum Beispiel einem komischen Geruch im Innenraum des Fahrzeuges. Für eine schnelle und kompetente Hilfe stellen die Macher der Xing-Gruppe in regelmäßigen Abständen nützliche und spannend zu lesende Artikel ein, die bei solchen klassischen Problemen weiterhelfen. Falls danach noch immer das eine oder andere unklar sein sollte, nehmen sich die Gründer der Seite ebenso gerne den Fragen ihrer Mitglieder an und beantworten diese so ausführlich und einfach wie möglich. Ebenso gibt es in der Gruppe einen eigenen Marktplatz Bereich, wo man mit ein paar wenigen Klicks seinen eigenen Caravan zur Miete oder zum Verkauf ausstellen kann. Da sich hier nur Gleichgesinnte wiederfinden, ist die Chance deutlich höher einen Interessenten zu finden wie auf normalen Verkaufsplattformen im Internet.





Warum sollten Sie sich in der Gruppe anmelden?



Neben den bereits erwähnten treffenden Hilfestellungen dient die Xing-Gruppe https://www.xing.com/communities/groups/reisemobil-caravan-camping-7b44-1086092?sc_o=da980_e in weiterer Folge natürlich auch dazu sämtliche Kunden und Interessierte über die neusten Entwicklungen das Unternehmen betreffend zu informieren. Dazu zählen zum Beispiel die Vergrößerung oder der Umzug in ein anderes Areal oder auch die Zusammenarbeit mit weiteren Unternehmen sowie besonderen Angeboten für bereits bestehende Kunden oder Neukunden.









Angefangen hat alles im Jahr 1991. Herr Armin Gantner startete mit einem Wohnmobil vom privaten Wohnzimmer aus. Bereits 2 Jahre später kam Herr Klaus Strickfaden mit einem weiteren Wohnmobil dazu. Mit dem Vermieten von Wohnmobilen und Wohnwagen ist es sehr schnell in der Waldstraße eng geworden. Bereits nach einem weiteren Jahr kündigten Herr Gantner und Herr Strickfaden ihre Anstellungen und machten sich zusammen selbständig. Eine neue Firma wurde in Baden-Baden Sandweier gegründet. Der Name GAST-Caravaning kam aus den beiden Namen hervor: Gantner & Strickfaden.



