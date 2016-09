Galderma erhält positive Stellungnahme im europäischen dezentralisierten Verfahren für die Zulassung von EPIDUO® 0,3% / 2,5% Gel (Adapalen / Benzoylperoxid) zur Behandlung von Akne[1]

Das Unternehmen Galderma gab heute bekannt, dass es eine positive

Stellungnahme der 16 betroffenen Regelungsbehörden[2] für die

Marktzulassung von EPIDUO 0,3% / 2,5% Gel (Adapalen/ Benzoylperoxid)

zur kutanen Behandlung von Akne vulgaris mit Mitessern, Papeln und

Pusteln[3] erhalten hat.



"Moderate bis schwere Akne ist eine schwerwiegende Erkrankung, die

enorme Auswirkungen auf das Sozialleben und das Selbstwertgefühl der

Betroffenen haben kann. Die Zulassung von EPIDUO 0,3% / 2,5% Gel über

die europäischen Gesundheitsbehörden wird bei Patienten mit dieser

Hauterkrankung für Erleichterung sorgen. Sie zeigt mal wieder die

andauernde Verpflichtung von Galderma, die Dermatologie zu fördern

und den Gesundheitsexperten innovative medizinische Lösungen zur

Verfügung zu stellen", erklärte Thibaud Portal, Global Vice President

von Prescription, Galderma Pharma, S.A.



Das EPIDUO 0,3% / 2,5% Gel wird einmal täglich abends an den

betroffenen Stellen im Gesicht und am Körper aufgetragen, und erste

Anzeichen einer klinischen Besserung erscheinen in der Regel nach 1-

bis 4-wöchiger Behandlungsdauer[3]. Laut Galderma wird EPIDUO 0,3% /

2,5% Gel ab 2017 in europäischen Apotheken zu erhalten sein.



EPIDUO 0,3% / 2,5% Gel ist ein Kombinationspräparat mit fixer

Dosierung mit Adapalen (3 mg/g) und Benzoylperoxid (BPO, 25 mg/g),

wie EPIDUO 0,1% / 2,5% Gel, nur mit einer höheren Konzentration von

Adapalen, die besonders bei Patienten mit vielen Papulopusteln weit

mehr klinischen Nutzen geboten hat, wenn diese mit dem EPIDUO 0,3% /

2,5% Gel behandelt wurden statt mit der niedrigeren Dosierung[4].



Adapalen gehört einer Gruppe topischer Produkte an, die als

Retinoide bekannt sind, und wirkt sich hauptsächlich auf die

Hautprozesse aus, die Akne verursachen. BPO ist ein antibiotischer

und antimikrobieller Wirkstoff, der die äußere Hautschicht aufweicht



und abschält[5],[6]. Mit diesen Vorzügen wurde EPIDUO 0,1% / 2,5%

weltweit zur ersten Wahl bei der Verschreibung von topischen Mitteln

zur Behandlung von Akne[7].



Der Antrag für die Marktzulassung von EPIDUO 0,3% / 2,5% Gel

basierte auf einer 12-wöchigen, multizentrischen, stichprobenartigen,

kontrollierten medizinischen Doppelblindstudie mit 503 Patienten, die

entweder "moderate" (IGA3) oder "schwere" (IGA4) Akne vor

Behandlungsbeginn hatten (50% in jeder Untergruppe)[8]. EPIDUO 0,3% /

2,5% Gel ist das einzige derzeit zugelassene topische Produkt, bei

dem in der Studie mindestens die Hälfte der Patienten unter schwerer

Akne litten (IGA4). EPIDUO 0,1% / 2,5% Gel wurde in der Studie als

Referenztherapie eingesetzt. Bei der Analyse zeigte EPIDUO 0,3% /

2,5% Gel eine größere Wirksamkeit bei Patienten mit "schwerer" Akne,

mit einer Behandlungsdifferenz von 20,1%, während dies bei der

Referenztherapie nicht der Fall war[3].



Ab sofort sind zwei verschiedene Stärken von EPIDUO (0,1% / 2,5%

und 0,3% / 2,5%) erhältlich[3]. Die behandelnden Ärzte können

zwischen den beiden Konzentrationen wählen und dabei den klinischen

Zustand des Patienten und den Schweregrad der Akne

berücksichtigen[3]. EPIDUO 0,3% / 2,5% Gel ist eine einmal täglich

anwendbare topische Behandlungsoption, die im Einklang mit aktuellen

Richtlinien in der Dermatologie steht[9],[10],[11],[14], die für die

Mehrzahl von Patienten mit Akne als erste Therapie sowohl ein

topisches Retinoid als auch ein topisches antimikrobielles Mittel

empfehlen.



Was ist Akne?



Im Gesundheitswesen ist sie als Akne vulgaris bekannt und ist die

am häufigsten diagnostizierte Krankheit unter Dermatologen [12]. Akne

ist eine bedrückende, chronische, entzündliche Hauterkrankung der

Haartalgdrüseneinheit, die eine erhebliche Vernarbung der Haut

verursachen kann. 99% der Narben stammen von entzündlichen (Papeln

und Pusteln) sowie postentzündlichen Läsionen[13]. Akne vulgaris ist

eine chronische, entzündliche Hauterkrankung, von der etwa 80% aller

jungen Erwachsenen und Jugendlichen betroffen sind[14]. Akne tritt

auch immer häufiger im Erwachsenenalter auf. Eine beträchtliche

Anzahl von Patienten leidet entweder weiterhin unter Akne, oder sie

entwickelt eine neu auftretende Akne nach der Jugendzeit [15]. Dies

ist eine polymorphe Erkrankung, bei der in der Regel mehrere Arten

von Läsionen gleichzeitig auftreten: primäre (darunter

nichtentzündliche und entzündliche Arten) sowie Sekundärverletzungen,

die von primären Läsionen stammen (einschließlich Narben und

postentzündliche Rötungen der Haut sowie postentzündliche

Dyspigmentierung)[9]. Akne kann jahrelang anhalten und ernsthaft die

psychosoziale Entwicklung des Patienten beeinflussen, was zu

emotionalen Problemen, Rückzug aus der Gesellschaft und Depression

führen kann[16]. Bei Verdacht auf Akne sollten die Betreffenden ihren

Hautarzt oder Arzt für eine Diagnose und entsprechende Behandlung

aufsuchen.



Bei der Behandlung von Akne kann der langfristige Einsatz von

Antibiotika ein entscheidender Faktor für das Thema der umfassenden

globalen Antibiotikaresistenz sein. Die mit Akne verbundenen

Bakterien Propionibacterium acnes (P. acnes) werden zunehmend

resistent gegen topische und orale Antibiotika, was die Behandlung

gegen Akne möglicherweise weniger wirksam machen kann[17].



Informationen zu Galderma



Galderma wurde 1961 gegründet und ist nun in 100 Ländern mit einem

umfangreichen Produktportfolio vertreten, um eine Reihe von

dermatologischen Erkrankungen zu behandeln. Das Unternehmen arbeitet

mit Gesundheitsexperten auf der ganzen Welt zusammen, um Menschen

jeden Alters mit Produkten für gesunde Haut zu versorgen. Galderma

ist ein führendes Unternehmen in der Forschung und Entwicklung von

wissenschaftlich definierten und medizinisch bewährten Lösungen für

Haut, Haare und Nägel. Weitere Informationen finden Sie auf der

Website http://www.galderma.com.



1. EPIDUO ist eine Marke von Nestlé Skin Health



2. Die 16 EU-Länder sind Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland,

Frankreich, Deutschland, Griechenland, Island, Italien, Luxemburg,

Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden und Vereinigtes

Königreich



3. EPIDUO Forte 0,3% / 2,5% Verschreibungsinformationen



4. Weiss et al. Customized Single-agent Therapy Management of

Severe Inflammatory Acne: A Randomized, Double-blind, Parallel-group,

Controlled Study of a New Treatment - Adapalene 0.3%-Benzoyl Peroxide

2.5% Gel. Journal of Drugs in Dermatology, Volume 14, Issue 12,

December 2015



5. Dréno B, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2015;29(54):3-11;



6. Gollnick H, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 1998;11(Suppl

1):S8-12;



7. IMS Health Datenbank, IMS MIDAS. Dezember 2015



8. Stein Gold et al. Moderate and Severe Inflammatory Acne

Vulgaris Effectively Treated with Single-Agent Therapy by a New

Fixed-Dose Combination Adapalene 0.3 %/Benzoyl Peroxide 2.5 % Gel: A

Randomized, Double-Blind, Parallel-Group, Controlled StudyAm J Clin

Dermatol 2016



9. Nast, A., et al (2016), European evidence-based (S3) guideline

for the treatment of acne - update 2016 - short version. J Eur Acad

Dermatol Venereol, 30: 1261-1268. doi:10.1111/jdv.13776



10. New insights into the management of acne: An update from the

Global. Alliance to Improve Outcomes in Acne Group. J Am Acad

Dermatol. 2009 May;60 (5 Suppl):S1-50. doi:

10.1016/j.jaad.2009.01.019.



11. Zaenglein, Andrea L. et al. (2016) Guidelines of care for the

management of acne vulgaris Journal of the American Academy of

Dermatology , Volume 74 , Issue 5 , 945 - 973.e33



12. Williams HC, Dellavalle RP, Garner S. Acne vulgaris. Lancet

2012; 379:361-372.



13. Bourdes, V. et al. Natural history of acne lesions and

atrophic acne scars within a 6-month study period poster presented

at: WCD 2015



14. Gollnick H, Cunliffe W, Berson D, et al. Management of acne: a

report from a Global Alliance to Improve Outcomes in Acne. J Am Acad

Dermatol. 2003;49(1 Suppl):S1-37.



15. Collier et al. The prevalence of acne in adults 20 years and

older, American Academy of Dermatology, 2008



16. Dréno, B., Tan, J., Kang, S. et al. Dermatol Ther (Heidelb)

(2016) 6: 207. doi:10.1007/s13555-016-0113-x



17. O'NEILL J. The review on antimicrobial resistance. Tackling

drug-resistant infections globally: final report and recommendations

may 2016







