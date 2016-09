Der neue Dienstagabend bei VOX: Ab 8.11. startet die Personality-Doku "6 Mütter" sowie die 2. Staffel des Näh-Wettbewerbs "Geschickt eingefädelt"

(ots) - Der neue Dienstagabend bei VOX wird gleich doppelt

emotionsgeladen: Ab 8.11. um 20:15 Uhr stellen sich in der 2. Staffel

des Näh-Wettbewerbs "Geschickt eingefädelt" acht Kandidaten noch

größeren Herausforderungen, maßlosem Zeitdruck und kreativsten

Aufgabenstellungen. Da trifft Verzweiflung direkt auf

überschwängliche Euphorie - und Mentor und VOX-Liebling Guido Maria

Kretschmer auf Co-Jurorin und Perfektionistin "Pingel-Inge" Inge

Szoltysik-Sparrer. Direkt im Anschluss an die Suche nach Deutschlands

bestem Hobbyschneider geht es mit großen Gefühlen weiter: Um 21:45

Uhr zeigt der Kölner Sender die neue Personality-Doku "6 Mütter" mit

sechs prominenten Frauen, die den Zuschauer erstmals auf sehr

intensive und intime Art in ihren eigenen Alltag mitnehmen. Wie zum

Beispiel Schauspielerin Nina Bott: "Hier dabei zu sein, ist wirklich

etwas Besonderes. Das ist das Privateste, das ich je von mir gezeigt

habe." Doch nicht nur der Zuschauer erlebt zum ersten Mal hautnah die

Mutter-Kind-Beziehung der Prominenten, sondern auch sie selbst sehen

sie noch mal in sehr emotionalen Einspielern - gemeinsam mit allen

anderen. Dabei entstehen berührende und spannende Gespräche, aber

auch engagierte Diskussionen und persönlicher Austausch über das

Leben als Mutter.



"Geschickt eingefädelt" (sechs Folgen ab dem 8.11. immer dienstags

um 20:15 Uhr bei VOX) Wer gibt diesmal richtig Stoff? Der

VOX-Nähwettbewerb mit Guido Maria Kretschmer und Inge

Szoltysik-Sparrer geht in die zweite Runde. Mit der 1. Staffel konnte

VOX Menschen im ganzen Land begeistern, die noch nie zuvor Nadel und

Faden in der Hand hatten. Deshalb wird 2016 bei VOX weiter

gestichelt! Die talentiertesten Hobbyschneider Deutschlands - acht

Kandidaten zwischen 18 und 68 Jahren - haben sich beworben, um zu

beweisen, dass sie enormem Zeitdruck und höchsten Erwartungen



standhalten können. Wer von Woche zu Woche die komplizierten Aufgaben

aus den wichtigsten Bereichen der Schneiderei am kreativsten und

saubersten umsetzt, erhält als Gewinn 10.000 Euro. Als neues Element

wird es zudem in jeder Sendung ein Näh-Tutorial geben. Darin zeigt

Guido Maria Kretschmer, was er selbst an der Nähmaschine drauf hat,

worauf es bei den einzelnen Aufgabenstellungen ankommt und wie der

Zuschauer die Fehler der Kandidaten vermeiden kann. "Geschickt

eingefädelt - Wer näht am besten?" basiert auf dem englischen

Originalformat "The Great British Sewing Bee" der BBC Worldwide und

wird von der Tower Productions GmbH im Auftrag von VOX produziert.



"6 Mütter" (sechs Folgen ab dem 8.11. immer dienstags um 21:45 Uhr

bei VOX) Sie geben zum ersten Mal überhaupt einen Einblick in ihr

Allerheiligstes: ihre Familie. Exmodel und Unternehmerin Dana

Schweiger, Entertainerin Ute Lemper, Schauspielerin Nina Bott, der

deutsch-türkische Soap-Star Wilma Elles, Ex-Speerwerferin Christina

Obergföll sowie die ehemalige Eisschnellläuferin Anni

Friesinger-Postma zeigen in der neuen Personality-Doku "6 Mütter",

wie ihr ganz privater Familienalltag zwischen Kind und Karriere

aussieht. Dabei begleitet VOX die sechs prominenten Mütter und blickt

darauf, wie sie Nachwuchs, Beziehung, Job und ihre eigene Prominenz

unter einen Hut bekommen. Welchen Erziehungsstil verfolgen die "6

Mütter"? Wie würden sie sich selbst als Mamas beschreiben? Und vor

welchen Herausforderungen stehen sie tagtäglich? Bei einem Treffen

sehen sich die Promi-Damen gemeinsam Ausschnitte aus ihren

Alltags-Porträts an. In dieser Beobachtungssituation erlebt jede von

ihnen zum ersten Mal von außen, was gerade sie als Mutter ausmacht.

Dabei werden sie mit den eigenen Stärken, Schwächen und

Erziehungsmethoden konfrontiert. In dieser intensiven und intimen

Situation durchleben die "6 Mütter" große Gefühle - sie lachen nicht

nur gemeinsam, sondern vergießen auch zusammen die ein oder andere

Träne. Zu sehen, wie die anderen ihr Familienleben meistern, löst in

allen Frauen unterschiedliche Reaktionen aus - und die besprechen sie

gemeinsam auf Augenhöhe. "6 Mütter" wird produziert von Endemol Shine

Germany im Auftrag von VOX und basiert auf dem erfolgreichen

israelischen Original-Format "Mothers".



VOX zeigt ab 8.11. um 20:15 Uhr sechs Folgen der 2. Staffel des

Näh-Wettbewerbs "Geschickt eingefädelt" sowie um 21:45 Uhr sechs

Folgen der neuen Personality-Doku "6 Mütter".







Pressekontakt:

Mediengruppe RTL Deutschland

VOX Kommunikation

Katrin Bechtoldt

Mail: katrin.bechtoldt(at)mediengruppe-rtl.de

Telefon: 0221-456 74404



Fotowünsche:

VOX Bildredaktion

Martina Obermann

Mail: martina.obermann(at)mediengruppe-rtl.de

Telefon: 0221-456 74273



