Ford bietet Unterstützung bei der Pflege von Angehörigen

(ots) -



- Ford stellt erweitertes Konzept zur Vereinbarkeit von Familie

und Beruf vor



- Neuer Pflegeservice steht allen Beschäftigten und deren

Angehörigen offen



- Mehr Kindergartenplätze für Ford-Beschäftigte



Die Ford-Werke erweitern ihr Konzept zur Vereinbarkeit von Familie

und Beruf. Neben der Ausweitung der Kinderbetreuung Ford Pänz

Services steht darüber hinaus allen Beschäftigten ab dem 1. Oktober

ein Pflegeservice zur Verfügung, der eine 24-Stunden-Hotline, eine

bundesweite Vor-Ort-Beratung, eine Pflegesprechstunde sowie

verschiedene Pflegekurse anbietet.



Ford kooperiert dazu mit dem Pflegedienstleister wds.care. Ab

Oktober wird ein Experte auf dem Werkgelände des Automobilherstellers

zwölf Stunden pro Woche - falls der Bedarf größer sein sollte auch

mehr - ansprechbar sein und die Beschäftigten beraten, wenn es

beispielsweise um das Ausfüllen von Pflegegeldanträgen geht, die

Suche nach einer Pflegekraft oder einem Pflegeheimplatz oder auch den

altersgerechten Umbau einer Wohnung.



Zur aktiven Unterstützung können die Beschäftigten zwischen 21

unterschiedlichen Pflegekursen wählen. Alle Angebote - Sprechstunden

sowie Pflegekurse - werden deutschlandweit über alle Ford Standorte

verteilt an zehn verschiedenen Orten angeboten, so dass jeder

Beschäftigte möglichst leicht Zugang zu dem Pflegeservice hat. Für

Angehörige werden auch Sprechstunden und Kurse außerhalb des

Werkgeländes angeboten.



Darüber hinaus stehen dem Pflegenden die Möglichkeit zu temporären

Freistellung zur Kurz- oder Langzeitpflege, verschiedene

Arbeitszeitmodelle von Teilzeit, Sabbatical, mobiles Arbeiten oder

Telecommuting offen. Über das betriebliche Gesundheitswesen - unter

anderem das betriebseigene Fitnessstudio - werden Präventionskurse

angeboten; nach einer Erkrankung betreut das betriebliche



Wiedereingliederungsmanagement den Wiedereinstieg in den beruflichen

Alltag.



Aber auch in Sachen Kinderbetreuung wurde das betriebliche Angebot

verbessert. Waren bisher in dem betriebseigenen Kindergarten nur eine

begrenzte Anzahl von Betreuungsplätzen verfügbar, gewährleistet Ford

Pänz Services nun mit dem externen Kooperationspartner Fröbel ein

größeres Kontingent an über 30 verschiedenen Standorten im Kölner

Stadtgebiet. Insgesamt können die Kinder im Alter von acht Wochen bis

zum Schulteintritt betreut werden. Dadurch konnte auch dem Bedarf an

Betreuung außerhalb der klassischen Betreuungszeiten Rechnung

getragen werden. Mitarbeiter, die in der Früh- oder Spätschicht tätig

sind, können ihre Kinder nun auch während ihrer Arbeitszeit in

professionelle Hände geben. Auch müssen Eltern auf die bewährte

Notfallbetreuung nicht verzichten. Wenn die reguläre Betreuung durch

beispielsweise Tagesmutter oder Kindergarten ausfällt, steht den

Eltern eine Einrichtung offen, die die Kinder spontan auch tageweise

aufnehmen kann.



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit

Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und

Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der

Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen

Fahrzeuge produziert.



Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Sie

bitte www.ford.de.







