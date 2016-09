San Francisco per Wasserflugzeug, Boot oder Bike

Neue Blickwinkel auf die Kultstadt - aktuelles Winterspecial - Flugsafari mit Privatflieger

Per Wasserflugzeugüber Golden Gate Bridge und San Franciscos Umgebung - ein luftiges Abenteuer

(firmenpresse) - HAMBURG - 28. Sept. 2016. Neue Blickwinkel auf San Francisco präsentiert CRD International (http://www.crd.de/). Entdecker erobern die Kultstadt per Wasserflugzeug oder Bike. Die Ausflüge lassen sich u. a. mit einem günstigen Camper-Winterspecial 2016/17 kombinieren. Teilnehmer einer Flugsafari zu kalifornischen Nationalparks genießen den Blick auf die Skyline vom Boot aus. Und steigen dann wieder ins Privatflugzeug ...



Luftiges Abenteuer: San Francisco Seaplane Adventures

Mit dem Wasserflugzeug über der Halbinsel aufsteigen. Und dann aus der Vogelperspektive den Blick über Sausalito, Golden Gate Bridge, Alcatraz, Angel Island, Muir Woods und Wine Country schweifen lassen ... Dieses luftige 20-minütige Abenteuer für die ganze Familie ist einfach atemberaubend. CRD International, Spezialist für maßgeschneiderte USA-Trips, baut es in Wohnmobil-, Mietwagen-, Motorrad-, Bahn- und Städtereisen ein. Partner ist "San Francisco Seaplane Adventures" - seit 40 Jahren am Markt und Profi in Sache Wasserflug.



Bootstour entlang der Skyline - anschließend ins Privatflugzeug

"Frisco" vom Wasser aus - auch das ist mehr als einen Blick wert. Zu der begleiteten Flugsafari "Wings Above America's National Parks" gehört eine relaxte Bootstour entlang der Skyline von San Francisco. Danach geht es wieder in die Luft: Auf der Route San Francisco, Yosemite, Vegas, Route 66, Monument Valley und Los Angeles steht für mehrere Passagen ein Privatflugzeug parat. Das spart Zeit und garantiert unvergessliche Aussichten. U. a. auf Mojave Wüste, Hoover Damm, Lake Mead oder Colorado River.



Per Bike über den Bay Trail

Wer lieber auf dem Boden bleibt, erobert während eines 3-stündigen Ausflugs Highlights und Szeneviertel per Fahrrad. Unter dem Motto "Bike the Golden Gate Bridge" erkunden aktive USA-Urlauber den Bay Trail. Die Strecke Richtung Sausalito führt u. a. zu den Märkten am Fishermans Wharf und zum Ghiradelli Square.



Für Camper: Wohnmobil-Winterspecial ab San Francisco oder Las Vegas



Urlauber, die jetzt eine Camperreise ab San Francisco buchen, profitieren vom aktuellen Winterspecial: CRD International bietet 10 bis 21 Tage zum Festpreis an - inklusive 1.200 Meilen, Bereitstellungsgebühr, Haushaltsausstattung und Premium-Versicherung. Das Special gilt, auch ab Las Vegas, für Anreisen vom 7. November 2016 bis 13. März 2017 - ausgenommen ist die Weihnachtszeit vom 16. bis 24. Dezember. Günstig ist auch das 16-tägige Angebot "Camper komplett" ab San Francisco, das auch schon die Flüge enthält. Text inkl. Leerz. 2.450 Z.



Text + Fotos auch hier zum Download (http://www.crd.de/service/news-und-presse/san-francisco-per-wasserflugzeug-boot-oder-bike/c-504-index.html)



Mehr Infos zu den Reisen + Preise und Termine:



San Francisco Seaplane Adventures, pro Person ab EUR 145,-



Bike the Golden Gate Bridge und Sausalito, pro Person 3 Std. ab EUR 46,-



Wings Above America's National Parks, ab/bis San Francisco

15 Tage pro Person im Doppelzimmer ab EUR 2.842,-



Best Time RV Winter 2016/17 - All-Inclusive-Special ab Las Vegas o. San Francisco

max. 21 Tage, bei 2-Personen Belegung, ab EUR 248,- pro Person



Camper Komplett - USA Westen ab/bis San Francisco

16 Tage inkl. Flug, bei 2-Personen Belegung, ab EUR 1.649,-





