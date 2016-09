Tastenzauber am Lucerne Festival am Piano, 19.-27. November 2016, KKL Luzern

Das Lucerne Festival am Piano präsentiert während neun Tagen Spitzenpianisten der internationalen Klavierszene, sowohl legendäre Meister als auch Nachwuchsstars.

Hotel MONOPOL Luzern

(firmenpresse) - Das Hotel MONOPOL Luzern ist das nächstgelegene Hotel, nur wenige Schritte vom KKL Kultur- und Kongresszentrum entfernt, heisst die Besucher und Gäste des Lucerne Festival am Piano ganz herzlich willkommen. Das stilvolle, historische Hotel MONOPOL Luzern – einzigartig, charmant, zentral gelegen – ist der ideale Aufenthalt für Kulturinteressierte, Musikliebhaber und Touristen.



Besucher und Gäste des Lucerne Festival geniessen die Vorteile des Hotel **** MONOPOL Luzern: Es ist das nächstgelegene Hotel, nur wenige Schritte entfernt zum KKL Kultur- und Kongresszentrum Luzern mit den Kongress- und Konzertsälen. Das Hotel **** MONOPOL Luzern befindet sich zudem direkt beim Bahnhof, optimal für KKL Besucher, welche mit dem Zug anreisen. Mit dem Auto Anreisende können im Bahnhof oder KKL Parkhaus ihr Auto einfach parkieren.



Das Hotel **** MONOPOL Luzern ist das EINZIGE Hotel der ganzen Stadt Luzern, von welchen Sie ohne „nass zu werden“ unterirdisch am Bahnhof Luzern vorbei direkt ins KKL Kultur- und Kongresszentrum Luzern gelangen. Bequem, komfortabel, schnell und ohne Taxi…



Das 4-Stern Hotel Monopol liegt direkt beim Bahnhof Luzern (Zug, Bus), wenige Meter bis zum Kultur- und Kongresszentrum (KKL) und dem Vierwaldstättersee (Schiffstation), bei der weltberühmten “Kapellbrücke”, Luzerner Sehenswürdigkeiten sowie Shopping in der Altstadt. Leicht erreichbar ab Autobahnzubringer, Auto Parking im Bahnhof vor dem Hotel.



Grosszügige Zimmer mit Bad/Dusche, WC, Föhn, Telefon, Minibar, Safe, TV und Radio. Ideal zum Entspannen nach einer langen Reise, einem anstrengenden Geschäftstag oder einem schönen Ausflug!



Reservieren Sie noch heute telefonisch oder per Mail:

Hotel **** MONOPOL Luzern Tel. + 41 41 226 43 43 oder mail(at)monopolluzern.ch



Das historische 4-Stern Hotel **** MONOPOL Luzern, das zentralste Hotel der Stadt Luzern, direkt beim Bahnhof und KKL, ist eines der architektonisch faszinierendsten Häuser …





Bei einer sehr kurzfristigen Übernachtungs-Entscheidung am aktuellen Abend oder erst nach dem Konzert erhalten Sie sogar einen Schnäppchen Preis bei einem Late Check-in. Kommen Sie einfach vorbei, unsere Réception im Hotel MONOPOL Luzern ist 24 Stunden geöffnet…







Das 4-Sterne Hotel MONOPOL Luzern ist nur wenige Schritte vom Kultur- und Kongresszentrum entfernt und damit das nächstgelegene Hotel. Bis zum Messezentrum Luzern sind es drei Minuten. Das Hotel MONOPOL befindet sich direkt am Bahnhof Luzern, optimal für Gäste, welche mit dem Zug anreisen. Mit dem Auto Anreisende können im Bahnhof oder KKL Parkhaus ihr Auto einfach parkieren.

