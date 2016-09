SJ nimmt Planung mit IVU.rail auf

Systemeinführung innerhalb von nur zwölf Monaten

SJ nimmt Planung mit IVU.rail auf (Bild: Stefan Nilsson / SJ)

(firmenpresse) - Berlin, 28. September 2016 – SJ, das größte Bahnunternehmen Schwedens, optimiert Lauf- und Dienstpläne ab jetzt mit dem Standardsystem IVU.rail von der Berliner IVU Traffic Technologies AG. Phase 1 der Projektimplementierung wurde innerhalb von nur zwölf Monaten abgeschlossen.



IVU.rail wird bei SJ mehrere Einzelsysteme ablösen. „Nach nur rund einem Jahr von Projektbeginn bis Abnahme hat SJ nun den ersten Teil der integrierten Standardsoftware in Betrieb genommen – dank unseres standardisierten Projektvorgehens auf Basis von IVU.xpress eine Einführung in Rekordzeit“, sagt Perry Prust, Mitglied der IVU-Geschäftsleitung.



Die leistungsfähigen Optimierungskomponenten von IVU.rail werden es SJ erlauben, Fahrzeuge und Personal bestmöglich einzusetzen. Dank eines intelligenten Vorschlagswesens behalten die Planer stets den Überblick und finden schnell passende und regelkonforme Lösungen. Zunächst nutzt SJ das System der IVU, um Lauf- und Dienstpläne zu erstellen. Nach Abschluss des zweiten Projektabschnitts im kommenden Jahr kann das Unternehmen darüber hinaus auch Wochenschemen sowie mithilfe der Automatischen Personaldisposition (APD) von IVU.rail Dienstpläne optimieren, um fairere und ausgewogenere Arbeitszeiten zu erhalten.



„Mit IVU.rail haben unsere Planer die Möglichkeit, bessere Pläne in kürzerer Zeit als je zuvor zu erstellen“, sagt Jens Wigen, Chef der Planungsabteilung von SJ. „Der hohe Integrationsgrad des Systems wird es uns außerdem ermöglichen, unsere Planungsprozesse in Phase 2 des Projekts weiter zu verschlanken und zu beschleunigen.“



SJ ist das das größte Bahnunternehmen Schwedens und sorgt mit rund 5.000 Mitarbeitern für eine sichere, zuverlässige und kundenfreundliche Reise an 160 Bahnhöfen zwischen Kopenhagen und Narvik.







Die IVU Traffic Technologies AG sorgt seit 40 Jahren mit mehr als 400 Ingenieuren für einen pünktlichen und zuverlässigen Verkehr in den Metropolen der Welt. In wachsenden Städten sind Menschen und Fahrzeuge ständig in Bewegung – eine logistische Herausforderung, die intelligente und sichere Softwaresysteme voraussetzt. Die integrierten Standardprodukte der IVU.suite planen, optimieren und steuern den Einsatz von Bussen und Bahnen, informieren Fahrgäste in Echtzeit, erstellen Routen für die Paketzustellung und unterstützen Filialisten bei der Standortwahl.

IVU. FACILITATING PUBLIC TRANSPORT.

IVU Traffic Technologies AG

