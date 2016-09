Rehms Druck baut Kapazitäten weiter aus

(firmenpresse) - Borken, 28. September 2016. Die Borkener Rehms Druck GmbH setzt ihren Expansionskurs weiter fort. Nachdem im vergangenen Jahr vorwiegend in Drucktechnologien investiert wurde, steht aktuell die Modernisierung der Weiterverarbeitung auf dem Programm. "Unsere Kunden erwarten von uns kurze Produktionszeiten und hohe Flexibilität. Das geht nur, wenn unser Maschinenpark immer auf der Höhe der Zeit ist," sagt dazu Rehms-Geschäftsführer Daniel Baier.



Neu in Betrieb genommen wurden unter anderem ein Sammelhefter und ein so genannter Stitchliner. Mit diesen Maschinen wird die Herstellung von Broschüren weiter optimiert. Sie sind so konzipiert, dass verschiedene Auflagenhöhen effizient verarbeitet werden können. Der maximale Output liegt nun bei rund 14.000 Heften pro Stunde und ist damit auch für hochauflagige Magazine interessant. Dank stark verkürzter Rüstzeiten können aber auch kleine Auflagen, etwa für Informationsblätter oder Programmhefte, kostengünstig hergestellt werden.



Geradezu atemberaubend erscheint die Geschwindigkeit der ebenfalls neu von Rehms in Betrieb genommenen Falzmaschine. Daniel Baier beschreibt die Funktion so: "Die Maschine falzt Papierbogen von maximal einem Meter Breite. Je nach Endprodukt macht sie zudem den zusätzlichen Arbeitsgang des Schneidens überflüssig." Bis zu 15.000 Meter Papier werden pro Stunde verarbeitet. Beschleunigend wirkt zudem, dass dank eines Palettenanlegers die Papiere automatisiert zugeführt werden.



Für diese neuen Maschinen in der Weiterverarbeitung hat Rehms nach Auskunft von Baier mehr als eine Viertelmillion Euro investiert. "Unsere ohnehin moderne Ausstattung konnten wir damit noch einmal aufwerten," sagt Baier. Noch gibt es keine konkreten Pläne für weitere Investitionen. Man habe sich aber, so Baier, auf der diesjährigen Druckmesse Drupa und bei anderen Veranstaltungen bereits über die neuesten Technologien informieren.







Die Rehms Druck GmbH blickt auf eine mehr als 90-jährige Tradition zurück. Bereits seit 1922 werden am Standort Borken Papiere bedruckt, gefaltet und zugeschnitten. Rehms hat sich in den letzten Jahren zu einem Dienstleister entwickelt, der neben den traditionellen regionalen Kunden auch mehr und mehr Aufträge aus dem ganzen Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland erhält. Mehr als 100 Mitarbeiter bearbeiten im Mehrschichtbetrieb Kundenaufträge sowohl im klassischen Offsetdruck, in der Produktion personalisierter Mailings und bei der Anfertigung individueller Verpackungen.

