Buntes Programm zum Tag der Deutschen Einheit - MDR mit Live-Musikshow in Dresden vor Ort

(ots) - Die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der

Deutschen Einheit finden in diesem Jahr vom 1. bis 3. Oktober in

Sachsens Hauptstadt Dresden statt. Der MITTELDEUTSCHE RUNDFUNK ist

vor Ort und präsentiert am 1. Oktober eine große Musikshow direkt auf

dem Theaterplatz vor der Semperoper. Die Show wird live im MDR

FERNSEHEN übertragen. Darüber hinaus berichtet der MDR in seinen

Programmen jeden Tag live vom Geschehen in der Dresdner Innenstadt.



Kim Fisher und René Kindermann werden am 1. Oktober die

mehrstündige Liveshow "Deutschland feiert in Dresden - Die große

Live-Show vor der Semperoper" moderieren und nicht nur den Dresdner

Comedian Olaf Schubert mit typisch schubertschen Einheitsgedanken zu

Wort kommen lassen, sondern auch das Morningshow-Team von MDR JUMP,

Sarah von Neuburg und Lars Christian Karde. Letztere melden sich vom

bunten Treiben des Bürgerfestes, das die Dresdner Innenstadt

bestimmt, und berichten in mehreren Schalten vom Geschehen. 26 Jahre

Deutsche Einheit ist vor allem aber auch ein Grund für viele

Künstler, musikalisch mitzufeiern. Angesagt haben sich: Kerstin Ott

und Stereoact, BAP, Andreas Kümmert, Dresdner Kreuzchor & Dirk

Michaelis, Alexa Feser, Karat, Fahrenhaidt feat. Cassandra Steen und

Vincent Malin, Maschine, Heinz Rudolf Kunze, Santiano, Bell, Bock &

Candle, Patricia Kelly, Subway to Sally, Wincent Weiß & Band sowie

The Dark Tenor.



Bevor die Live-Show um 20.15 Uhr vom Theaterplatz startet, meldet

sich René Kindermann um 19.50 Uhr im MDR FERNSEHEN mit dem Countdown

zu "Deutschland feiert in Dresden".



Im Anschluss um 22.50 Uhr zeigt das MDR FERNSEHEN erstmals Sarah

Connors Livekonzert in Dresden. Direkt am Elbufer begeisterte sie am

11. August 2016 mehr als 10.000 Fans mit ihrem ersten

deutschsprachigen Album "Muttersprache".



Breits ab 16 Uhr ist das MDR FERNSEHEN mit der Sendung "MDR vor



Ort" dabei und berichtet aus der Landeshauptstadt.



Am 2. Oktober heißt es ab 22 Uhr im MDR FERNSEHEN "Lichter, Laser,

Feuerwerk". Dresdens Altstadt-Silhouette bietet am Vorabend des

Nationalfeiertages die Kulisse für eine atemberaubende Inszenierung:

Lichtkünstler zaubern auf die Mauern von Brühlscher Terrasse,

Albertinum, Kunsthochschule, Frauenkirche und Ständehaus Bilder,

Wortwolken und atemberaubende Effekte. Zehntausende Besucher werden

die Show vom Dresdner Königsufer aus erleben. Die TV-Zuschauer

erwartet eine multimediale Inszenierung mit außergewöhnlicher

Laserkunst, Musik und Feuerwerk. Eine Lichtshow, die Brücken bauen

will, zwischen den Zuschauern, den Menschen in ganz Deutschland und

hinüber in die Nacht zum 3. Oktober.



Am 3. Oktober befasst sich um 17.30 Uhr ein "MDR extra" mit dem

Tag der Deutschen Einheit.



Moderator Gunnar Breske präsentiert u. a. überraschende Antworten

junger Menschen, für die Deutschland schon immer ein vereintes Land

ist. Was ist für sie Heimat, und was bedeutet ihnen Deutschland? Wie

schauen Fremde auf Deutschland? Die umfangreichen Feierlichkeiten in

der Dresdner Innenstadt und die wichtigsten Aussagen des offiziellen

Festaktes am Vormittag in der Semperoper werden ebenfalls

zusammengefasst.



Am 2. und 3. Oktober gestaltet MDR 1 RADIO SACHSEN die

Abendprogramme auf der Bühne auf dem Theaterplatz.



Informationen sind auch im Internet zu finden unter:

http://www.mdr.de/sachsen/tag-der-deutschen-einheit-100.html







Pressekontakt:

MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Bianca Hopp,

Tel.: (0341) 3 00 64 32; E-Mail: presse(at)mdr.de, Twitter: (at)MDRpresse



Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.09.2016 - 14:43

Sprache: Deutsch

News-ID 1405849

Anzahl Zeichen: 4060

Kontakt-Informationen:

Firma: MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Stadt: Leipzig





Diese Pressemitteilung wurde bisher 66 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung