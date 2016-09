Markupforum 2016: Die XML-Fachtagung in Stuttgart

Heidelberg, 28.09.2016 - Am 11. November 2016 findet an der HdM Stuttgart mittlerweile zum sechsten Mal das Markupforum statt! Die Fachtagung rund um das Thema XML wird von der data2type GmbH, der parsQube GmbH und der Hochschule der Medien in Stuttgart ausgerichtet.

Markupforum 2016: Das XML-Event in Stuttgart

(firmenpresse) - Das Markupforum ist eine Plattform für technisch Interessierte und Entscheider, die sich über neue und etablierte XML-Technologien und deren Einsatz im Verlagswesen informieren möchten ─ Fachwissen und qualifizierter Austausch stehen im Vordergrund.



Unter dem Motto „Linked Data und mehr…“ wird es wieder spannende und vielseitige Vorträge von XML-Experten aus der Verlags- und Publishing-Branche geben, zum Beispiel:



•Linked Data: Potenzial und Nutzen (Dr. Steffen Lohmann, Fraunhofer IAIS)

•Abenteuer eBook-Layout: Gestaltung und Typografie für EPUB-Reader (Fabian Kern, digital publishing competence)

•Semantic Web: The next frontier (Christian Dirschl, Wolters Kluwer Deutschland GmbH)

•eXtensible Metadata Platform (Jeremias Märki, Software-Entwicklung und Beratung)

•XML ist die Antwort. Was war nochmal die Frage? (Thomas Connertz, Georg Thieme Verlag KG)



Außerdem wird erneut eine Geek Corner eingerichtet, in der jeder Teilnehmer in einer kurzen Session eigene Projekte, Tools und Code zu XML vorstellen kann.



Ausführliche Informationen zum Programm, zu den Referenten sowie zur Anmeldung finden Sie unter www.markupforum.de.







Die data2type GmbH mit Sitz in Heidelberg wurde 2005 von Manuel Montero gegründet. Als Spezialist für alle Fragen aus dem Bereich XML entwickelt das Unternehmen branchenübergreifende XML-Lösungen, die perfekt auf die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind. Dabei setzt data2type auf standardisierte Sprachen wie beispielsweise XSLT, XSL-FO und XML Schema.



Die parsQube GmbH mit Sitz in Karlsruhe wurde 2013 von Mehrschad Zaeri Esfahani gegründet. Als Experte für den Umgang mit großen XML-Datenmengen bietet das Unternehmen seinen Kunden individuelle Lösungen zur Verwaltung, Pflege und Aufbereitung von XML-Daten an. Zu den Dienstleistungen gehören die Datenanalyse, Beratung, Einführung von XML-Datenbanken, Implementierung von XQuery-Anwendungen und Schulungen. Projektbegleitung, Projektmanagement-Seminare und -Lehrgänge (nach GPM/IPMA) bilden die zweite Säule des Leistungsspektrums von parsQube.



Die Hochschule der Medien (HdM) ist eine staatliche Hochschule in Stuttgart (Träger: Land Baden-Württemberg) und bildet Spezialisten rund um die Medien aus. Seit dem 1. September 2001 bündelt sie das Know-how der ehemaligen Hochschule für Druck und Medien (HDM) - eine traditionelle Ausbildungsstätte für Druck- und Medientechnik - und der Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen (HBI).



