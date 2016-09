"Dr. Klein" vor großen Herausforderungen /

13 neue Folgen mit ChrisTine Urspruch - vorab in der ZDF-Mediathek (FOTO)

(ots) -

In der Stuttgarter Rosenstein-Kinderklinik geht es wieder

turbulent zu. Mit 13 neuen Folgen meldet sich ChrisTine Urspruch

alias "Dr. Klein" ab 7. Oktober 2016, immer freitags um 19.25 Uhr, in

der gleichnamigen ZDF-Familien- und Klinikserie zurück. Mit dabei

sind erneut Simon Licht als ihr Widersacher Dr. Bernd Lang, Renan

Demirkan als ihre Interims-Chefin Prof. Dr. Nevin Gül, Clelia Sarto

als Dr. Luna Haller, Michael Klammer als Dr. Jonas Müller und andere

aus dem Stammensemble. Regie führten Gero Weinreuter, Rainer

Matsutani und Käthe Niemeyer nach den Drehbüchern von Headautor

Torsten Lenkeit und seinem siebenköpfigen Team. Ein besonderes

Angebot für die "Dr. Klein"-Fans: Jede neue Folge ist eine Woche vor

Ausstrahlung bereits in der ZDF-Mediathek zu sehen.



Valerie Klein steht unter Schock: Ehemann Holger (Arnd Klawitter)

hat ihr bei einer Paartherapie eröffnet, dass er fremdgegangen ist.

Die heile Familie bekommt Risse. Kann Valerie ihm das verzeihen?

Neben den Eheproblemen muss sich die engagierte Ärztin noch vielen

anderen Fragen stellen: Nimmt sie den Chefposten an, den ihr Prof.

Nevin Gül anträgt? Wie geht sie damit um, dass ihr dementer Vater

(Karl Kranzkowski) die Oberschwester (Martina Eitner-Acheampong)

heiraten will? Wie tröstet sie ihre Tochter Pam (Sarah Mahita),

nachdem klar ist, dass Kaan (Karim Günes) nicht in sie, sondern in

Patrick (Leander Lichti) verliebt ist? Und wie soll sie sich gegen

Dr. Langs Attacken durchsetzen, der nach privatem Unglück noch

ungenießbarer geworden ist? Valerie Klein packt ihr Leben und die

Probleme an - auf ihre ganz eigene, unkonventionelle Art.



