Die dritte Internationale Tourismusmesse der Provinz Sichuan in Leshan, China, war ein voller Erfolg

(ots) - Die dritte Internationale

Tourismusmesse Sichuans unter dem Motto "Fremdenverkehrsgewerbe &

offene Kooperation - Förderung des wirtschaftlichen Aufschwungs in

der Region der Seidenstraße" öffnete ihre Tore am 23. September in

Emeishan, einer Stadt in Leshan in der Provinz Sichuan. Der

Geschäftsführer der Welttourismusorganisation (UNWTO) Zhu Shanzhong,

der Vorsitzende der Pacific Asia Travel Association (PATA) Andrew

Jones und der Vorsitzende des Fachverbands World Travel & Tourism

Council (WTTC) Gerald Lawless waren eingeladen.



Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160927/412208



Des Weiteren nahmen der stellvertretende Direktor der China

National Tourism Administration Wei Hongtao, der Sekretär der

Geschäftsleitung des Sichuan Party Committees Wang Dongming und der

Minister der Öffentlichkeitsabteilung des Sichuan Party Committees

Gan Lin teil. Eröffnet wurde die Messe vom Vizevorsitzenden der

National Political Consultative Conference Liu Xiaofeng.



Aussteller, Verkäufer und 165 Käufer aus 47 Ländern und Regionen

aus fünf Kontinenten nahmen an der Messe teil. Mit der Absicht, eine

Handelsplattform für Verhandlungen zum Thema Tourismusprodukte und

-dienste aufzubauen und Gästen sowie Reiseveranstaltern eine

Plattform für Diskussionen mit dem Ziel von Kooperationen zu bieten,

oder für Ausstellungen und Werbeaktionen der Tourismusbranche, bot

die Messe acht Hauptevents, unter anderem die Konferenz der

Asien-Pazifik-Reiseveranstalter, das Emei Summit Forum, die

Promotionswoche für Themenstädte aus Gastländern sowie zwei

Förderevents: das 2016 Internationale Mount Emei

Mountain-Bergsteigerfestival und das Mount Emei Buddhist

Temple-Musikfestival.



Die Ausstellung und Handelsmesse fand auf 66.000 m² statt, die in

vier Hauptbereiche aufgeteilt waren: Handel & Verhandlungen,



Ausstellung & Werbung, Tourismusprodukte und Outdoor-Erlebnisse. Die

Ausstellungspavillons konzentrierten sich auf verschiedene Themen wie

die Initiative "One Road and One Belt" zur Förderung von Handel und

Reisen entlang der alten Handelsrouten der Seidenstraße,

Bergwanderungen und "Reisen +" (Förderung der Nutzung von

Onlineplattformen zur Belebung des Fremdenverkehrsgewerbes).



Auf der Konferenz der Asien-Pazifik-Reiseveranstalter und dem Emei

Summit Forum diskutierten über 200 renommierte Branchenexperten und

Akademiker aus China und dem Ausland die besten Möglichkeiten zur

Entwicklung von Tourismus in der gesamten Provinz Sichuan. Mit PATA

als starkem und einflussreichem Partner wurde der Aufbau einer neuen

Förderorganisation auf der Messe bekannt gegeben: das China-ASEAN

Center, ein Treffpunkt für Amtspersonen der Tourismusverwaltungen der

10 ASEAN-Mitglieder und der obersten Führungskräfte aus dem

Management von 10 führenden Reiseveranstaltern. Eines der Ziele ist

die Förderung von Tourismus in der Provinz Sichuan.



Während der diesjährigen Messe wurden im Rahmen der

One-on-One-Handelssitzung 24 Tourismusprojekte mit einem Gesamtwert

von 44,74 Mrd. CMY (6,7 Mrd. USD) unterzeichnet und 80 Geschäfte

zwischen Käufern und Verkäufern aus China und dem Ausland erfolgreich

abgeschlossen. Weiterhin wurden verschiedene

One-on-One-Tourismus-Rahmenvereinbarungen für die Zusammenarbeit

unterzeichnet.







Pressekontakt:

Lian Zhan

+86-15520820862

448112587(at)qq.com



Original-Content von: Sichuan Provincial Tourism Development Committee, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Sichuan Provincial Tourism Development Committee

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.09.2016 - 14:46

Sprache: Deutsch

News-ID 1405858

Anzahl Zeichen: 3870

Kontakt-Informationen:

Firma: Sichuan Provincial Tourism Development Committee

Stadt: Chengdu, China





Diese Pressemitteilung wurde bisher 45 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung