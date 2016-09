?Felix Burda Award startet erstmals europaweite Ausschreibung. 15.Jubiläum des Preises findet wieder in Berlin statt.

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) München, 28.09.2016 ? Die Felix Burda Stiftung verleiht am Sonntag, den 14. Mai 2017 zum 15. Mal die Felix Burda Awards. Ab heute werden die Bewerbungen in drei Kategorien entgegengenommen. Erstmals können sich in der Kategorie ?Medizin & Wissenschaft? auch europäische Projekte bewerben. Die Ausschreibungsfrist endet am 12. Dezember 2016.



Mediziner, Wissenschaftler, engagierte Privatpersonen, sowie Organisationen, KMU?s und große Unternehmen können sich ab heute wieder für den Felix Burda Award bewerben. Voraussetzung sind herausragende Projekte für die Darmkrebsprävention in Deutschland.



Eine unabhängige Expertenjury ermittelt die Nominierten und Preisträger. Mit je 5.000 Euro dotiert sind die Kategorien ?Medizin & Wissenschaft? und ?Engagement des Jahres?. In der Kategorie ?Betriebliche Prävention? werden Darmkrebsvorsorge-Aktionen in Unternehmen gewürdigt und je ein Award im Bereich Mittelstand und Großkonzerne undotiert verliehen.



Dr. Matthias Finell, Betriebsarzt der AUDI AG und Preisträger 2016, möchte auch seine Kollegen aus anderen Unternehmen zum Mitmachen animieren: ?Das ist einfach eine tolle Bühne! Ich kann nur dazu raten, sich mit den Ideen die man hat, mit den Präventionsprogrammen zu bewerben und vielleicht klappt es auch und man steht dann auch, so wie wir hier auf dem Roten Teppich und strahlt in die Kameras.?



Neu in diesem Jahr: Erstmals können sich für ?Medizin & Wissenschaft? auch Projekte aus dem europäischen Ausland bewerben, deren Erkenntnisse einen positiven Nutzen für die Darmkrebsvorsorge in Deutschland haben. Diese Bewerbungen können in deutscher oder englischer Sprache eingereicht werden.



Nach dem diesjährigen Gastspiel in München, findet der glamouröse 15. Felix Burda Award - präsentiert von BMW - am 14. Mai 2017 wieder im Hotel Adlon Kempinski Berlin statt. ?Ein ernstes Thema, aber auch ein unterhaltsamer Abend, von dem mir viele ? zum Beispiel mein Vorgänger Daniel Bahr ? schon vorgeschwärmt haben?, so Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe beim Felix Burda Award 2016.





Ausschreibungsunterlagen und Teilnahmebedingungen: www.felix-burda-award.de (http://www.felix-burda-award.de/).

Die Einreichungen sind kostenfrei.









Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet.



Die Felix Burda Stiftung mit Sitz in München wurde 2001 von Dr. Christa Maar und Verleger Prof. Dr. Hubert Burda gegründet und trägt den Namen ihres 2001 an Darmkrebs verstorbenen Sohnes. Zu den Projekten der Stiftung zählen der bundesweite Darmkrebsmonat März sowie der Felix Burda Award, mit dem Menschen, Institutionen und Unternehmen für herausragendes Engagement im Bereich der Darmkrebsvorsorge geehrt werden.

www.felix-burda-stiftung.de

: http://www.felix-burda-stiftung.de/www.felix-burda-award.de

