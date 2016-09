Entspannt in den Herbst - Ayurvedisches Urlaubsglück und Metabolic Balance in der Golf- & Thermenregion Stegersbach

(firmenpresse) - Stegersbach, September 2016 - Der Sommer neigt sich seinem Ende. Bald sind die Nächte wieder lang und kühl und die Tage nass und windig. Die Menschen ziehen den Kopf ein und den dicken Pulli an. Und nicht selten kämpfen wir mit den ersten Erkältungsanzeichen, lähmender Müdigkeit oder Herbstdepressionen. Die Golf- & Thermenregion Stegersbach ist eine der modernsten Wellnessdestinationen Europas und macht ihre Gäste fit für die kalte Jahreszeit.



Viele Gesundheitsangebote, von Ayurveda bis Metabolic Balance, stärken das Immunsystem und geben den nötigen Energie-Kick für den Winter. Die Golf- & Thermenregion in Stegersbach bietet das ganze Jahr über Wohlfühlurlaub für Körper und Geist. Das milde südburgenländische Klima, mit seinem mediterranen Einfluss und bis zu 300 Sonnentagen im Jahr, lässt erholungsbedürftige Urlauber durchatmen, genießen und krafttanken! Das Zusammenspiel von wunderschöner Natur, dem angenehmen Klima und ländlicher Ruhe, bildet einen idealen Rahmen für einen gesundheitsorientierten Urlaub nach dem ayurvedischen Prinzip. "Das Klima in den typischen Ayurveda-Destinationen wie Sri Lanka ist eher heiß, feucht und schwül und macht uns Europäern durchaus zu schaffen. Hier im Südburgenland fördert das milde Klima unser Wohlbefinden und wir können Ayurveda-Behandlungen optimal genießen", so Dr. ind. Kukku Ramesh. Ayurveda ist der Liebling vieler Wellnessfans. Kein Wunder, ist es doch das älteste Gesundheitssystem der Welt und kann auf einen enormen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Ayurveda kommt ursprünglich aus Indien und ist dort immer noch tief verwurzelt. Seit den 1980ern etablierte sich diese Gesundheitslehre in Europa und ist auch ein fester Bestandteil des umfangreichen Wellnessangebots der Golf- & Thermenregion Stegersbach.



In der österreichischen Wellnessoase können die Gäste aus einer Vielzahl von ayurvedischen Anwendungen auswählen. Besonders das Hotel & Spa Larimar****S in Stegersbach im Südburgenland hat sich auf Ayurveda spezialisiert. Das kompetente Therapeuten-, Ärzte- und Trainerteam im Larimar Spa setzt mit 130 Behandlungen von klassisch bis fernöstlich neue Maßstäbe für ganzheitliche Gesundheit und Wohlbefinden.





Ganzheitlich ist ein zentraler Begriff in der ayurvedischen Gesundheitslehre. Berücksichtigt werden immer alle körperlichen, geistigen und seelischen Faktoren, um Erkrankungen vorzubeugen oder bei chronischen Leiden aktiv zu werden. Die Jahreszeiten spielen dabei eine wichtige Rolle. Dr. ind. Ramesh erklärt: "Nach der ayurvedischen Gesundheitslehre verfügt jeder Mensch über eine individuelle Zusammensetzung der drei Doshas (Lebensenergien) Vata, Pitta und Kapha, die auch vom Jahreszeitenwechsel beeinflusst werden. Befinden sich die Doshas im Gleichgewicht, ist der Mensch gesund und zufrieden. Sind sie im Ungleichgewicht, plagen ihn vielfältige Beschwerden." Viele Menschen leiden an Herbst- und Winterdepressionen. Der Mangel an Licht und Bewegung drückt auf unser Gemüt. Wir fühlen uns müde und schlapp. Linderung verspricht eine ayurvedische Reinigungskur. Die sogenannten Panchakarma-Kuren sind das Herzstück der indischen Gesundheitslehre. Der Körper wird von allen Schadstoffen befreit, psychische und physische Konflikte werden nach außen geleitet. So erhalten wir neue Lebensenergie und unsere innere Harmonie vertreibt den Winterblues. Mit dem kalten Wetter nimmt das Vata, die raue, trockene, kalte, leichte und reduzierende Energieform der drei Doshas, zu. Hierdurch sind wir schnell unterkühlt und haben verstärkten Appetit auf erwärmende und nahrhafte Speisen und Getränke. Ayurveda-Experten empfehlen zur Vorbereitung für die Wintermonate gehaltvolleres Essen, wie z.B. cremige Suppen und kräftiges Risotto oder auch erwärmende Gewürze wie Ingwer, Zimt, Kümmel, Fenchel oder Nelken.



Ein besonderer Spezialist für gesunde Ernährung ist das Falkensteiner Balance Resort Stegersbach*****. Unter ärztlicher und sportwissenschaftlicher Aufsicht werden hier persönliche Ziele wie Ernährungsumstellung, Gesundheitsförderung und Figurformung ideal miteinander verbunden. Das Balance Resort setzt dabei seit Jahren auf das ganzheitliche Gewichtsregulationskonzept Metabolic Balance®: "Die Kombination von gesunder Ernährung und Bewegung beugt Bluthochdruck, Übergewicht, Herz- oder Gefäßkrankheiten vor", so Mag. Michaela Hösch.



Das Stoffwechselprogramm stellt sich mittels einer Analyse von medizinischen Experten auf die individuellen Veranlagungen und Bedürfnisse ein und stellt Nahrungsmittel zusammen, die dem Körper guttun. So bietet Metabolic Balance® die Basis für ein neues Lebensgefühl, Vitalität und Leichtigkeit. Die Gewichtsabnahme stellt dabei, nach der Philosophie von Gründer Dr. Wolf Funfack, lediglich einen willkommenen Nebeneffekt dar. Das Geheimnis liegt nach seiner Lehre bereits in jedem von uns verborgen. "Blutwerte verraten viel über unsere physische Beschaffenheit und Stoffwechselenzyme, die je nach Erbanlagen variieren", sagt Mag. Hösch. Im Team erstellt das Falkensteiner Balance Resort Stegersbach persönlich abgestimmte Speisepläne zusammen, die von speziell ausgebildeten Köchen umgesetzt werden. Ergänzend sorgen Sport- und Spa-Einheiten für ein ganzheitliches, neu gewonnenes Wohlbefinden.



Die Golf- & Thermenregion Stegersbach bietet viele verschieden Wellness- und Gesundheitskonzepte. Damit sich jeder Gast seinen Wünschen entsprechend perfekt erholen und bestens für die Winterzeit gewappnet nach Hause zurückkehren kann.





"Wellness, Wein & Golf"

So lautet die Devise in der Golf- und Thermenregion Stegersbach. Das wiederum heißt: Vier Top-Wellness-Hotels, 27 hochkarätige Winzer, sieben Golfplätze (mit 171 Greens) und vielfältige Thermen - eine starke Partnerschaft für maßgeschneiderte Urlaubsangebote. Was auch immer ein Gast in der Region Stegersbach erwartet - hier bekommt er es.

Und immer kann er sicher sein, dass alle Gastgeber mit großer Herzlichkeit ihr Bestes geben, um den Urlaubsaufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen.

Mehr Details unter www.stegersbach.at

Golf-& Thermenregion Stegersbach

