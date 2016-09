phoenix Runde: Fremdenhass in Deutschland - Nur ein Ost-Problem? - Donnerstag, 29. September 2016, 22.15 Uhr

(ots) - Schon wieder Sachsen. Nur wenige Tage vor den

Feierlichkeiten in Dresden zum Tag der Deutschen Einheit zündeten

Attentäter Brandsätze vor dem Internationalen Congress Center und

einer Moschee. Die Polizei geht bei den Bombenanschlägen von einem

rechtsextremen Hintergrund aus. Es ist der traurige Höhepunkt einer

Reihe fremdenfeindlicher Gewaltakte in Ostdeutschland.



Ist rechte Gewalt ein größeres Problem im Osten als im Westen?

Woher kommt der Hass? Was kann man gegen die zunehmende

Fremdenfeindlichkeit tun?



Alexander Kähler diskutiert u.a. mit



- Sebastian Krumbiegel, Sänger Die Prinzen

- Prof. Hajo Funke, Extremismusforscher







