ecoDMS veröffentlicht Version 16.09 (eleanor) für Windows und neue Webseite

Eine neue Version der erfolgreichen Archivierungssoftware ecoDMS mit vielen Neuerungen ist verfügbar.

Die ecoDMS Benutzer erwartet eine tolle Version mit vielen, interessanten Funktionen

(firmenpresse) - Die ecoDMS GmbH veröffentlicht heute die neueste Generation der erfolgreichen Archivierungssoftware ecoDMS und mit ihr einen komplett neuen Internetauftritt. Im ersten Step sind die Windows Pakete verfügbar. Die Komponenten für Ubuntu, Debian, MacOS, Raspberry Pi und Docker (inkl. QNAP und Synology NAS) folgen ebenfalls in Kürze.



Ein Blick auf den bemerkenswerten Changelog beweist: Die ecoDMS Benutzer erwartet eine tolle Version mit vielen, interessanten Funktionen: Angefangen von einer erstklassigen Servertechnologie mit einem sicheren, verschlüsselten Container Speichersystem und automatischen, zeitgesteuerten Backup-Funktionen, über ein benutzerfreundliches Clipboard zum Erstellen eigener Dokumentenmappen, bis hin zu neuartigen Such- und Vorschaufunktionen und modernen Archivierungstechniken, ist die ecoDMS Version 16.09 (eleanor) ein wahrer Meilenstein in der Archivierungswelt.



Das Side Panel gilt schon jetzt als besonderes Highlight für alle ecoDMS Anwender. Dieses wird nach der Aktivierung über den Connection Manager in der rechten Seite des Bildschirms platziert. Dokumente können von beliebigen Stellen aus auf eine bestimmte Klassifizierungsvorlage im Side Panel gezogen werden. Die Archivierung erfolgt dann voll automatisch ohne das weitere Zutun des Anwenders. Da das Side Panel von überall aus erreichbar ist, macht es die Archivierung von nahezu allen Positionen an einem Arbeitsplatz möglich.



Das Speichern aller archivierten Daten in einem Container eröffnet völlig neuartige Wege bei der Archivierung, Datensicherung und Wiederherstellung. Das Aufteilen der Informationen in Containern und einer Datenbank bietet mehr Sicherheit und Flexibilität bei der Datenhaltung.



Mit Eleanor wird die Datensicherung noch komfortabler und einfacher. Ergänzend zum bestehenden OneClick Backup und dem Konsolen Programm können über den Einstellungsdialog automatisierte, zeitgesteuerte Datensicherungen eingerichtet werden. ecoDMS führt das Backup dann selbstständig zum gewünschten Zeitpunkt aus.





Eine weitere Neuerung ist die integrierte Shortcut Funktion. Über ein benutzerdefiniertes Tastenkürzel kann die ecoDMS Volltextsuche aus beliebigen Anwendungen heraus gestartet werden. Die passenden Suchergebnisse werden direkt im ecoDMS Archiv ausgegeben.



Wenn zu einer gefundenen Datei eine Dokumentenvorschau existiert, werden die erkannten Wörter aus der Volltextsuche im Vorschaufenster farblich hervorgehoben. Kommt ein Begriff mehrmals innerhalb eines Dokuments vor, zeigt ecoDMS außerdem im Vorschaufenster eine Übersicht der gefundenen Textstellen an. Per Mausklick kann zu den gewünschten Passagen gesprungen werden.



Die Vereinigung des Archiv Clients und der Funktionen für die Posteingangsbearbeitung eingescannter Dokumente, macht die Archivierung noch benutzerfreundlicher und komfortabler. Unmittelbar nach dem Scannen können die Dokumente über das Inbox Tab direkt im ecoDMS Client abgerufen werden. Hier stehen bei Bedarf verschiedene Funktionen wie z.B. Seiten drehen, löschen, verschieben uvm. zur Verfügung. Die eingescannten Rechnungen, Verträge, Briefe etc. können direkt über die ecoDMS Inbox an das Dokumentenarchiv zur revisionssicheren Archivierung übergeben werden.



Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt der vielen Neuerungen. Eine vollständige Übersicht des neuen ecoDMS Portfolios kann auf der ecoDMS Webseite abgerufen werden.



Unter www.ecodms.de (http://www.ecodms.de) erwartet alle Freunde der digitalen Ablage ein umfangreiches Portfolio. Die ecoDMS GmbH gilt als Spezialist in Sachen "Digitalisierung und Archivierung". Mit dem aktuellen Major Release ecoDMS Version 16.09 (eleanor) beginnt eine neue Ära der Dokumentenarchivierung. Die ecoDMS Kunden dürfen sich auf modernste Techniken und neuartige Archivierungsfunktionen freuen.





Die ecoDMS GmbH ist ein Unternehmen der applord Holding Europe GmbH. Seit der Gründung im Jahre 2014 bietet die Aachener Softwarefirma Archivierungssoftware für Privatnutzer, kleine und mittelständische Unternehmen und für große Konzerne. Leistungsstarke und praxisgerechte Funktionalitäten, modernste Technologien, plattformunabhängige Komponenten, eine benutzerfreundliche Bedienung und ein faires Preis-Leistungsverhältnis, begeistern bereits tausende Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die ecoDMS GmbH zeichnet ein hohes Maß an Qualität und Service aus. Jung, modern und voller Tatendrang eröffnet das Unternehmen neue Wege bei der Dokumentenarchivierung. Ein starkes, motiviertes Team bietet dabei einen optimalen Rundum-Service.

ecoDMS GmbH

ecoDMS GmbH

Andrea Warmuth

Salierallee 18a

52066 Aachen

news(at)ecodms.de

0049 241 47572 01

https://www.ecodms.de



Kontakt-Informationen:

ecoDMS GmbH

Andrea Warmuth

Aachen

0049 241 47572 01





