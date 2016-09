WDR 5 Stadtgespräch am 6. Oktober 2016 aus Essen: "No-Go-Areas" im Ruhrgebiet - Ist der Staat machtlos gegen Gewalt und Kriminalität

Essen Altenessen gehören zu den heißesten Pflastern in

Nordrhein-Westfalen. Hier herrscht das Gesetz der Straße, das Recht

des Stärkeren. Sicherheitsgefühl - Fehlanzeige. Die Polizei ist

teilweise machtlos gegen ein kriminelles Milieu, das ein gut

organisiertes Eigenleben führt. Schießereien auf offener Straße,

Bandenkriminalität und Armut sind Kennzeichen dieser

Parallelgesellschaft. Immer wieder spielen auch Auseinandersetzungen

zwischen verfeindeten libanesischen Familien eine Rolle.



Oberbürgermeister Thomas Kufen will die Entstehung rechtsfreier Räume

unbedingt verhindern. Gibt es diese denn überhaupt? Aus Sicht von

Kritikern und Anwohnern sind sie schon längst Realität. Wie können

Stadt und Polizei scheinbar "verlorene" Stadtteile wieder lebenswert

machen? Wie können Staatenlose eine Perspektive bekommen und sich

eine legale Existenz in ihrer Heimatstadt aufbauen?



Über diese Fragen diskutieren im "WDR 5 Stadtgespräch" Thomas Kufen

(Oberbürgermeister der Stadt Essen), Frank Richter (Polizeipräsident

Essen),Thomas Rüth (Sozialarbeiter) und Ibrahim Fakhro (Verein

Familien-Union).



Moderation: Thomas Koch, Olaf Biernat

Redaktion: Johannes Kirsch, Ralf Becker

Informationen zur Sendung unter WDR.de/k/stadtgespraech_essen.



Sende- und Terminhinweis:

Donnerstag, 6. Oktober 2016 ab 20.05 Uhr, live auf WDR 5

Ort: Zeche Carl, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100, 45326 Essen

Adresse für Navi: Hausnummer 123 (Straßenseite gegenüber).



