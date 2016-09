ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 5. Oktober 2016

SOKO+ Wismar

Stille Wasser



Woche für Woche sehen die Zuschauer ihren Ermittlern der "SOKO

Wismar" bei der Lösung der Fälle zu. Am Ende ist das Verbrechen

gelöst, der Täter überführt. Aber was wird nun aus ihm?



Geht er für seine Tat ins Gefängnis? Und wenn ja, wofür?

Vorsätzlicher Mord oder Totschlag im Affekt? Oder kann ein guter

Rechtsanwalt sogar einen Freispruch erreichen? "SOKO+ Wismar" liefert

kurz und knapp professionelle Antworten.



"SOKO+ Wismar" ist Unterhaltung auf juristischer Grundlage: Keine

Scripted Reality, sondern wirkliche Juristen stellen sich der Frage

nach Schuld und Strafe, nach Recht und Gerechtigkeit. Der Zuschauer

erhält einen spannenden, abwechslungsreichen und authentischen

Nachschlag zu seinem beliebten Format.



Mit Oberstaatsanwältin Claudia Lange und Rechtsanwalt Carsten Hoenig

konnten zwei erfahrene Juristen für "SOKO+ Wismar" gewonnen werden:

Claudia Lange ist neben ihrer langjährigen Tätigkeit als

Staatsanwältin inzwischen auch als Pressesprecherin für die

Staatsanwaltschaft in Schwerin tätig. Der Strafrechtler Carsten

Hoenig arbeitet als anerkannter Anwalt in Berlin und verfügt aufgrund

seines Berufs über einen reichhaltigen Erfahrungsschatz.



Moderator Hendrik Wieduwilt ist ebenfalls Jurist und kann somit die

Aussagen der beiden Experten überprüfen, kritisch hinterfragen und

eventuelle Seitenaspekte beleuchten, da er sich auf vertrautem

Terrain bewegt.



"SOKO+ Wismar" - Was passiert mit dem Täter?



25 Folgen "SOKO+ Wismar" werden mittwochs ausgestrahlt.



Bitte diesen Programmtext auch für die weiteren Folgen "SOKO+ Wismar"

verwenden:



Mittwoch, 12. Oktober 2016, 3:45 Uhr

Schnee aus Kolumbien



Mittwoch, 19. Oktober 2016, 4:35 Uhr

Anonyme Mörder



Mittwoch, 26. Oktober 2016, 3:45 Uhr



Ein Kraut für alle Fälle



Mittwoch, 2. November 2016, 4:20 Uhr

Tödliches Alibi



Mittwoch, 9. November 2016, 3:45 Uhr

Schwarzes Gold





Montag, 7. November 2016, 22:!5 Uhr



Montagskino im ZDF

Jack Reacher



Ein Scharfschütze tötet fünf Menschen. Die Beweise deuten auf einen

ehemaligen Soldaten. Ex-Militärermittler Jack Reacher untersucht den

Fall und wittert eine Verschwörung.



Während seiner Untersuchungen nach dem wahren Motiv stößt der von

Hollywood-Star Tom Cruise verkörperte Ermittler auf ein Netz von

Intrigen. An seiner Seite ist Rosamund Pike als engagierte Anwältin

in dem Actionthriller zu sehen.



Am Ufer des Allegheny River in Pittsburgh erschießt ein Scharfschütze

im Abstand von Sekunden fünf Menschen. Die ermittelnde

Polizei-Einheit findet am Tatort einen Fingerabdruck, der zum

ehemaligen US-Army-Sniper James Barr (Joseph Sikora) führt. Dieser

spricht bei seiner Vernehmung allerdings kein Wort und fordert

stattdessen nur "holt Jack Reacher".



Reacher (Tom Cruise) ist ein legendärer Ex-Militärpolizist, der

früher schon einmal mit Barr zu tun hatte und inzwischen

untergetaucht ist. Noch bevor die Polizei Reacher aufspüren kann,

erscheint der Einzelgänger, um den Fall zu untersuchen. Barrs junge

Anwältin Helen Rodin (Rosamund Pike) bittet Jack Reacher ebenfalls um

Hilfe. Reacher willigt ein, doch sein Motiv ist persönlich, da er

aufgrund von Barrs Vergangenheit an die Schuld des Scharfschützen

glaubt. Aber bei seiner Recherche stellt er fest, dass die

gesammelten Beweise arrangiert wirken.



Reacher vermutet ein abgekartetes Spiel und sucht nach dem wahren

Motiv hinter dem Massaker. Als er Beweise für ein Komplott findet,

gerät er selbst in Verdacht, an den scheinbar wahllosen Morden

beteiligt zu sein. Jack Reacher taucht gemeinsam mit Helen Rodin

unter, um die wahren Hintermänner zu finden und stößt dabei auf eine

komplexe Verschwörung.



Hollywood-Superstar Tom Cruise und Regisseur Christopher McQuarrie

arbeiten gut und gerne zusammen. Nach "The Way of the Gun" ist "Jack

Reacher" die zweite Regie-Arbeit von Christopher McQuarrie, der zuvor

als Drehbuchautor bekannt und für "Die üblichen Verdächtigen" mit

dem Oscar ausgezeichnet wurde. Mit Cruise arbeitete er als

Drehbuchautor auch bei "Operation Walküre - Das Stauffenberg

Attentat" und später bei dem Sci-Fi-Spektakel "Edge of Tomorrow"

zusammen.



Nach der Produktion des Actionthrillers "Jack Reacher" intensivierte

das Duo die Zusammenarbeit beim Blockbuster "Mission: Impossible -

Rogue Nation". Auch für den nächsten, noch nicht abgedrehten Film des

Franchises wird Christopher McQuarrie Buch und Regie verantworten.

Mit "Jack Reacher" präsentiert McQuarrie einen spannenden

Actionthriller, der bis in die Nebenrollen hochkarätig besetzt ist.

Nicht nur Schauspiel-Größen wie Tom Cruise, Rosamund Pike und Richard

Jenkins, sondern auch die deutsche Regie-Legende Werner Herzog

stellen in dieser Roman-Adaption ihr schauspielerisches Talent unter

Beweis.



Die erfolgreiche Romanreihe von Lee Child bietet noch viel Stoff für

weitere Verfilmungen. Bis dato sind 20 Romane über den sagenumwobenen

und gerechtigkeitsliebenden Militärermittler erschienen, der 21.

Roman ist bereits angekündigt. Aber auch auf der großen Leinwand geht

es mit Jack Reacher weiter.



In Kürze verkörpert Tom Cruise erneut den Ex-Militärpolizisten in

"Jack Reacher - Never Go Back", der am 10. November 2016 in die

deutschen Kinos kommt.









