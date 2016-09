Objektivneuheit fünffach prämiert: SIGMA 50-100mm F1.8 DC HSM | Art mit „Plus X Award“ ausgezeichnet

• Auszeichnungen in den Kategorien Innovation, High Quality, Design, Bedienkomfort und Funktionalität



(Rödermark, im September 2016) Optische Hochleistung in Perfektion – das SIGMA Global Vision Tele-Zoom-Objektiv 50-100mm F1.8 DC HSM | Art wurde jetzt mit dem Innovationspreis „Plus X Award“ in den fünf Kategorien Innovation, High Quality, Design, Bedienkomfort und Funktionalität gekürt. Eine internationale Jury zeichnete die Produktneuheit der japanischen Objektiv- und Kameraexperten aus, die aufgrund ihrer Zoomfunktionalität die Brennweiten dreier klassischer Festbrennweiten 85mm F1,8, 105mm F1,8 und 135mm F1,8 abdeckt. Mit seiner herausragenden Lichtstärke ermöglicht das neue Objektiv aus der Art-Produktlinie Hobby- und Profifotografen, mit der Helligkeit und der Auflösung eines Festbrennweiten-Objektivs zu zoomen, und bietet dadurch ein Höchstmaß an optischer Leistung und Ausdruckskraft – der perfekten Portraitaufnahme steht hier nichts mehr im Weg!

SIGMA 50-100mm F1.8 DC HSM | Art mit Objektivschelle

(firmenpresse) - Der „Plus X Award“ wird dieses Jahr zum dreizehnten Mal durch eine internationale und unabhängige Fachjury vergeben und ehrt Hersteller aus den Bereichen Technologie, Sport und Lifestyle für den Qualitätsvorsprung ihrer Produkte. Das SIGMA 50-100mm F1.8 DC HSM | Art ist ein lichtstarkes Zoom-Objektiv im mittleren Telebereich mit großer F1,8-Blende über den gesamten Brennweitenbereich und überzeugt durch höchste Bildqualität – ganz wie ein Festbrennweiten-Objektiv. Sein feines Bokeh macht es dabei zum idealen Partner in der Portraitfotografie. Das neue Meisterwerk für das APS-C-Format ist ab sofort mit Kameraanschlüssen für Canon, Nikon und SIGMA für 1.249,– Euro (UVP) im Handel erhältlich.



Mehr Informationen über das gesamte Portfolio der Marke gibt es bei jedem SIGMA Fachhändler, auf der Website www.sigma-foto.de oder unter www.sigma-global.com.











Über SIGMA (Deutschland):



1961 gründete Michihiro Yamaki das Unternehmen SIGMA Corporation in Japans Hauptstadt Tokio. Dort befindet sich auch heute noch die Firmenzentrale des Kamera- und Objektivherstellers, der ausschließlich in Japan produziert. 1979 entstand die Niederlassung SIGMA (Deutschland) GmbH, heute in Rödermark bei Frankfurt, die den europaweit führenden und weltweit einen der wichtigsten Märkte des Unternehmens betreut. Außer in Deutschland ist SIGMA mit sieben weiteren Niederlassungen in den USA, Hongkong und Shanghai (China), Singapur, Frankreich, England und in den Niederlanden vertreten. In Anlehnung an den griechischen Buchstaben Sigma, der in der Mathematik für eine Gesamtsumme steht, symbolisiert der Unternehmensname die Firmenphilosophie von SIGMA. Die zu 100 Prozent in Japan produzierten Produkte sind das „Ergebnis“ von höchster Fertigungskunst und Spitzentechnologie, geschultem Fachwissen und von über 50 Jahren Erfahrung in der Produktion und Entwicklung von Kameras und Objektiven. 2008 übernahm die SIGMA Corporation zu 100 Prozent den amerikanischen Bildsensoren-Entwickler Foveon. Diese Übernahme treibt die Inhouse-Entwicklung neuer Sensortechnologien aktiv voran und hilft, Synergien zwischen Kamera und Bildsensor zur Optimierung des SIGMA Kamera- und Objektivgeschäfts zu nutzen. 2012 führte das Unternehmen mit der SIGMA Global Vision eine Premiummarkenstrategie ein, die sich an den höchstmöglichen Qualitätsstandards orientiert. Die Hochleistungsobjektive in den Produktkategorien Contemporary, Art und Sports setzen neue Maßstäbe in Qualität sowie Verarbeitung und unterstreichen den High-End-Leistungsanspruch der japanischen Marke.

