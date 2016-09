Dem Alltag entfliehen mit FINAL FANTASY XIV "Soul Surrender"

(firmenpresse) - Eines der weltweit berühmtesten Online-Spiele (über sechs Millionen Spieler), FINAL FANTASY XIV, veröffentlich sein neustes Update "Soul Surrender". Einfach mal dem Alltag entfliehen und die Seele baumeln lassen ist von Anfang an die Grundidee von FINAL FANTASY XIV. Mit dem neusten Spiel-Update und damit verbundenen Neuerungen will der Hersteller nun noch mehr Menschen für das Spiel begeistern, das zum Abtauchen in eine fantastische Welt fernab des Alltagsstresses lädt.



Raus aus dem Alltag, rein ins Vergnügen... Mit dem Beginn dieser neuen Geschichte erhalten gerade Neueinsteiger einen leichten Zugang in das phantasievolle und so beliebte Spiel, das zusammen mit Freunden und Familie online oder über Konsole gespielt werden kann. Das Spiel starten, ein neues Ich als Avatar gestalten und schon beginnt das große Abenteuer als Held in der schier unendlichen Fantasy-Welt Eorzea. Viele neue, mit dem Update hinzugekommene Schauplätze, die man sonst sicher nie zu Gesicht bekommt, sorgen nun für noch mehr Spannung - ob schaurig schöne Gewölbe, durch Lüfte schwebende Schlösser oder düstere Totenpaläste.



Endlich das eigene Apartment... Mit Soul Surrender kann jeder eine neue Welt entdecken. Dazu gehört sogar die Möglichkeit, die eigenen vier Wände um ein (fiktives) Zuhause zu erweitern. Einfach das eigene Apartment in der Welt von Eorzea erwerben (echtes Geld braucht es hierfür natürlich nicht), und nach Gusto einrichten für das neue Leben in der Fantasy-Welt. Die Garantie für Abwechslung vom gängigen schwedischen Interior-Design gibt"s gleich obendrauf.



und einen schnellen Schlitten... Funny Fact: In die Garage stellt man in der Welt von FINAL FANTASY XIV keine Autos, vielmehr stellen Spieler putzige Wesen, die sogenannten Chocobos fortan in apartmenteigene Chocobo-Ställe. Bei den knallgelben, fedrigen Begleitern spart man sich den ADAC: Auf den Vögeln zu reiten ist absolut sicher.



Mit Freunden abhängen und Musik hören, so viel du willst... Frisch gebackene Haus- und Grundeigentümer haben hier zudem ihre Lieblingsmusik inklusive - mit der verbesserten Playlist-Funktion Orchestrion lässt es sich mit Freunden, die wiederrum mit ihren Avataren in dem Rollenspiel-Universum angemeldet sind, zu besten Sounds in der eignen Apartment-Lobby abhängen oder, je nach Laune wilde Kreaturen Auge um Auge erledigen. Apropos: Wer so richtig "Dampf ablassen" möchte, hat mit Soul Surrender nun im Spiel noch mehr Gelegenheit dazu und fordert andere Spieler einfach zu Duellen in der sogenannten Wolfshöhle heraus.





Angeln und Aquarien... Nach körperlicher Ertüchtigung ist vielleicht etwas Entspannung angesagt: Wo, wenn nicht beim Angeln? Der Sport erhält mit Soul Surrender eine völlig neue Dimension. Die Trophäen kann man sogar in Aquarien setzen. Eine Auswahl aus vier verschiedenen Varianten wartet jetzt auf Spieler und auf alle, die jetzt angebissen haben.



Wer mehr über diese fantastische Welt erfahren möchte, schaut sich jetzt den Trailer zu Soul Surrender (https://youtu.be/k9EfarAtx0o) an.



Das Mediakit zum Update 3.4 mit neuen Screenshots kann hier heruntergeladen werden:

http://www.square-enix-press.com/download/113482/07ca1c72e37337af393edd434d411cff914e5891



Weitere Informationen zu FINAL FANTASY XIV und anderen Ereignissen sind hier zu finden:

http://eu.finalfantasyxiv.com/lodestone/



Über das Spiel:

FINAL FANTASY XIV hat unlängst die Marke von sechs Millionen registrierten Accounts weltweit überschritten und ist für PlayStation 4, PlayStation 3, Windows PC und Mac verfügbar. Für Neueinsteiger steht mit FINAL FANTASY XIV Online, das Gesamtpaket, bestehend aus FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn und der Erweiterung FINAL FANTASY XIV: Heavensward zur Verfügung. Eine 30-tägige kostenlose Testspielzeit ist bei neuen Konten enthalten und die monatlichen Abonnementgebühren beginnen bei 10,99 EUR.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.square-enix.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Dies ist eine Pressemitteilung von

PresseKontakt / Agentur:

