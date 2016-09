Winkelmeier-Becker: Beim Cybergrooming muss schon der Versuch strafbar sein

(ots) - Der Schutz von Kindern kennt keine Kompromisse



Cybergrooming ist aktuell wieder in den Fokus der Öffentlichkeit

gerückt. Erwachsene, die sich im Internet als Kinder ausgeben, um

sexuelle Kontakte mit Kindern und Jugendlichen anzuknüpfen sind ein

zunehmendes Problem. Die ARD sendet dazu heute einen Themenabend.

Hierzu erklärt die rechtspolitische Sprecherin der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion Elisabeth Winkelmeier-Becker:



"Beim Cybergrooming muss endlich auch der Versuch strafbar werden.

Wir müssen jede Möglichkeit nutzen, um Kinder vor solchen Gefahren zu

schützen. Dazu bedarf es endlich einer handfesten Sanktion. Das gilt

auch dann, wenn der Täter unbewusst nur mit einem erwachsenen

Lockvogel - etwa der Mutter des Kindes oder einem Polizisten -

chattet und die geplante Tat deshalb im Versuchsstadium

steckenbleibt. Wir haben kein Verständnis, dass Bundesjustizminister

Maas die Forderung, endlich auch den Versuch des Cybergroomings unter

Strafe zu stellen, bisher immer zurückgewiesen hat.



Mit dem im November 2014 verabschiedeten Gesetz "Zur Änderung des

Strafgesetzbuches - Umsetzung europäischer Vorgaben zum

Sexualstrafrecht" wurde die Strafbarkeit des sog. "Cybergroomings"

zwar auf alle Formen der modernen Kommunikation ausgedehnt. Dies war

nach Ansicht der Union aber zu wenig. Die Union forderte bereits

damals die Einführung einer Versuchsstrafbarkeit. Dann wäre es

bereits strafbar, wenn der Täter fälschlicherweise annimmt, dass er

ein Kind im Internet in sexueller Absicht anspricht; tatsächlich aber

mit einem Polizeibeamten oder den Eltern chattet, die sich als Kind

ausgegeben haben. In derartigen Fallkonstellationen weist der Täter

nachweislich die erforderliche kriminelle Energie auf, um sich mit

einem Kind zu verabreden. Es ist dann nur eine Frage des Zufalls, ob

der Täter - wie beabsichtigt - in sexueller Absicht Kontakt zu einem



Kind aufnimmt, oder ob er zunächst an einen Erwachsenen gerät.

Bereits in diesem Stadium liegt ein strafwürdiges Verhalten vor, das

eine Strafbarkeit des Versuchs rechtfertigt.



Nach Ansicht von Experten würde eine Versuchsstrafbarkeit die

Ermittlungsmöglichkeiten zur Überführung solcher Täter und die

Chancen auf Verhinderung weiterer Taten maßgeblich steigern. Die

Folge wäre eine erheblich größere Abschreckung potentieller Täter.

Diesen präventiven Schutz dürfen wir unseren Kindern nicht verwehren.

Bundesjustizminister Maas muss deshalb endlich handeln."







