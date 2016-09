Einladung zur Pressekonferenz am 6. Oktober 2016 - Startschuss zur MOTORWORLD Classics Berlin: Fototermin, Pressekonferenz, Rundgang und Get Together

(ots) - In wenigen Tagen, am 6. Oktober, öffnet die

MOTORWORLD Classics Berlin in den historischen Messehallen unterm

Funkturm wieder ihre Tore. Nach der erfolgreichen Premiere im

vergangenen Jahr erwarten die Besucher eine zusätzliche

Ausstellungshalle und damit noch mehr Raum für renommierte Aussteller

und viele Clubs, für das zusätzliche Thema klassische Motorräder, die

Sonderschau zum Thema "Berliner Automobil- und Motorradbau", den

Fahrzeugmarkt im Sommergarten, autoaffine Dienstleister und noch viel

mehr. All das natürlich - durchgängig in Gestaltung, Outfits und

Showprogramm - ganz im Stil der guten alten Zeiten.



Den Startschuss zur MOTORWORLD Classics Berlin 2016 geben der

Fototermin für die Medien, die Pressekonferenz mit anschließendem

exklusiven Messerundgang sowie ein abendliches Get Together.



Donnerstag, 6. Oktober 2016

10.30 Uhr - Fototermin, Haupteingang der Messe *

11.00 Uhr - Pressekonferenz: Eröffnung der Messe sowie Bekanntgabe

einer Kooperation, Palais am Funkturm

12.00 Uhr - exklusiver Messerundgang

anschl. Imbiss, Palais am Funkturm ab

19.00 Uhr - Get Together der Aussteller und Medien, Ehrenhalle



* Messeeingang Nord, über die Masurenallee auf den

Hammarskjöldplatz, 14055 Berlin



In diesem Rahmen stehen als Interviewpartner zur Verfügung: Dirk

Hoffmann, Geschäftsführer der Messe Berlin GmbH, sowie Marc Baumüller

für die MOTORWORLD Classics Berlin und Andreas Dünkel für die

MOTORWORLD Group.



Rückmeldung bitte bis spätestens Dienstag, 4. Oktober 2016, per

E-Mail (presse(at)motorworld-classics.de).







