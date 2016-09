Familie sind wir!

Das neue Album von Reinhard Horn zum Thema Familie

Reinhard Horn?Familie sind wir! (Heft/CD)

(firmenpresse) - Seit 40 Jahren schon macht Reinhard Horn Musik. Der Pianist, Komponist und Pädagoge startete seine Karriere mit christlichen Popsongs für junge Menschen, die er mit seiner Band "Gruppe KONTAKTE" weltweit auf Konzertreisen spielte. Seine Idee damals wie heute: "Meine Lieder wollen Lebensbegleiter für kleine und große Menschen und ihr Seelenproviant sein."



Reinhard Horn zählt mit rund 150 Konzerten pro Jahr und über 2 Millionen verkauften Tonträgern zu den bekanntesten und erfolgreichsten Kinderliedermachern Deutschlands. Zudem ist er mit über 2000 komponierten und produzierten Songs der kreativste deutsche Kinderliedermacher. Seine Lieder sind zeitgemäß produziert und gehören zu den großen Hits in Kinderzimmern, Kitas und Grundschulklassen, aber auch Eltern und Großeltern sind von seinen eingängigen Melodien begeistert. Der Lippstädter ist u. a. "Comenius"-Preisträger, "UNESCO"-Preisträger, mehrmaliger Gewinner des Deutschen Rock & Pop Preises in der Kategorie "Bestes Kinderliederalbum" und schult in ca. 100 Fortbildungen pro Jahr Erzieher/innen und Lehrer/innen darin, mit Kindern zu singen und zu musizieren.



Auf seinem neuen Album widmet sich Reinhard Horn ganz dem Thema Familie mit all seinen Facetten. Jede Familie hat ihre eigenen Abenteuer, Weisheiten, unvergesslichen Momente, ihren eigenen Humor und ihre eigenen kleineren und größeren Missgeschicke. Familie ist eben etwas ganz Besonderes: Jeder hat so seine Erfahrungen und Bilder vor Augen, die er mit "Familie" verbindet. Diese neuen Ohrwurmsongs handeln von den großen und kleinen Freuden des Familienlebens und den unendlich vielen und unterschiedlichen Erlebnissen und Gefühlen, die jede Familie so einzigartig machen.



Taato Gomez - Erfolgsproduzent aus Wien - und herrW - ein junger Berliner Produzent - haben dieses Album zusammen mit vielen exzellenten Musikern produziert. Und die vielen tollen Kinderstimmen machen diese CD zu einem wirklichen Highlight für alle Freunde der Kindermusik.





"Familie sind wir!" ist eine abwechslungsreiche Sammlung mal lebhafter, mal sanfter Popsongs für jedes Alter - so bunt wie die

Familie selbst und für alle, die Familie sind.





"Wir verstehen Kinder!" Diesen Gedanken möchten wir in unseren Büchern und CDs umsetzen und mit Leben füllen. Für Ihr Interesse an unserem Verlagsprogramm und den Einsatz unserer Titel danken wir Ihnen herzlich.

