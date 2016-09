Schlüter Söhne auf der hanseboot 2016 in Hamburg

Auf der internationalen Bootsmesse hanseboot 2016 in Hamburg vom 29. Oktober bis 06. November 2016 ist J.A. Schlüter Söhne - Großhändler und Einbau Zentrum für Thermo Systeme - vertreten. Messestand in Halle B4.EG Stand B.131



Besucher erwartet das Eberspächer Heizungsprogramm mit Bootheizungen, Yachtheizungen und Marine Heizungen, exklusives Bootszubehör, Standheizungen, Standklimaanlagen für Fahrzeuge aller Art, komfortables Auto-Zubehör und praktische Kfz- und Boots-Werkzeuge.



Neben den Produkten hat die Firma dieses Jahr einen tollen Bonus für die Besucher: eine Autogrammstunde mit Boris Herrmann am Messestand. Deutschlands schnellster Weltumsegler und gebürtiger Hamburger wird am Samstag den 5. November 2016 zwischen 15 und 17 Uhr ein Autogramm geben.



Der Groß- und Einzelhandel für Thermosysteme liefert das Eberspächer Heiz- und Klimaprodukt-Programm für Fahrzeuge und Boote aller Art. Airtronic und Hydronic - Luftheizungen und Wasserheizungen. Marineheizungen, Bootsheizungen, Yachtheizungen, Zubehör, Ersatzteile, Bedienelemente und Aufrüstsätze für Zuheizer, mobile Handwaschgeräte, Standklimaanlagen und Kühlsysteme. Mit über 50-jähriger Erfahrung als Eberspächer Vertragspartner bietet Schlüter Söhne persönliche Beratung am Telefon, im Showroom und im Aussendienst vor Ort mit Hilfe für Einplanungen in Fahrzeugen aller Art, Booten und Yachen mit jeweils spezifischer Geräteauswahl und Verkaufsunterstützung. Im Online Shop finden Interessenten ausgewählte Teile und Raritäten des Großhandels. Das Einbau Zentrum bietet Einbauten für Eberspächer Standheizungen und Marineheizungen zu Festpreisen in Fahrzeugen, Booten und Yachten aller Art. Das Reparatur Center für Wartung, Reparatur mit Kostenvoranschlägen und der schnellen Garantieabwicklung ist ein gefragtes Angebot bei Werkstätten, Autohäusern, Marinas, Unternehmen und Einzelkunden.





Vorab können jetzt Interessenten neue Angebote von Schlüter Söhne unter https://www.schlueter-soehne.de/ebersp%C3%A4cher/marine-heizungen-einbau-lieferung/ anfordern.



Alle aktuellen Auskünfte finden Interessenten unter https://www.schlueter-soehne.de/





J. A. Schlüter Söhne ist ein Familienunternehmen mit einer über 200 Jahren langen Geschichte. Seit 1807 halten wir unsere Kunden mobil und prägen die Verkehrs- und Automobilgeschichte im Norden. Heute in 6. und 7. Generation und als mit ältester Handel- und Handwerksbetrieb in Hamburg ist unsere Firma Vertragspartner der Daimler AG für Mercedes-Benz Vans, Transporter, LKW, Fuso, Truck & Trailer Service sowie Vertragsgroßhändler für Eberspächer Standheizungen und Klimatechnik mit Einbau und Reparatur Zentrum, Aurora Klimasysteme für Nutzfahrzeuge, Kfz- u. Boots-Werkzeuge u.v.m.

