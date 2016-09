Gewinne zusammen mit Tabius das neue iPhone 7

Wir verlosen unter allen Teilnehmern das neue iPhone 7, zwei Tablets sowie zehn USB-Sticks.

(Bildquelle: @Apple Inc. @Tabius)

(firmenpresse) - Gewinne zusammen mit Tabius.de das neue iPhone 7 und weitere Preise.





Tabius veranstaltet dieses Jahr ein gigantisches Gewinnspiel für jeden der das neue iPhone 7 (https://www.tabius.de/handy-ohne-vertrag/), eins von zwei coolen 9.7 Zoll Tablets (https://www.tabius.de/tablets/)

oder einen von Zehn USB-Sticks unter den Weihnachtsbaum legen möchte.



Und so funktioniert es: auf der Gewinnspielseite (https://www.tabius.de/info/Das-Tabius-Mega-Gewinnspiel-2016.html)kannst Du dir unter Eingabe deiner Handynummer einen individuellen Text

erstellen, den Du per WhatsApp mit deinen Freunden und Bekannten teilst. Je öfter Du diesen Text teilst, umso größer ist natürlich deine

Gewinnchance. Deine aktuelle Platzierung findest du ebenfalls auf der Gewinnspielseite.



Das Gewinnspiel richtet sich exklusiv an alle WhatsApp- und Smartphone-Benutzer.



Jeder der das 14. Lebensjahr abgeschlossen hat und einen festen Wohnsitz mit Adresse in Deutschland besitzt kann mitmachen.

(Detaillierte Teilnahmebedingungen befinden sich auf der Gewinnspielseite von Tabius)





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.tabius.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Tabius.de ist ein online Fachhändler für Business- und Consumerelektronik. Hier finden Sie alles rund um Smartphones, Tablets, Monitore, Gaming und mehr.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Tabius

PresseKontakt / Agentur:

Tabius

Andre Baumgarten

Theodor-Heuss-Allee 112

60486 Frankfurt

support(at)tabius.de

08009879875

http://www.tabius.de



Datum: 28.09.2016 - 17:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1405949

Anzahl Zeichen: 1246

Kontakt-Informationen:

Firma: Tabius

Ansprechpartner: Andre Baumgarten

Stadt: Frankfurt

Telefon: 08009879875





Diese Pressemitteilung wurde bisher 48 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung