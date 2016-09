Stellenangebot leitende MTRA zu besetzen

Personalberater suchen für führendes Grosskrankenhaus Leitungskraft in der Radiologie und Nuklearmedizin. Grosskrankenhaus in Norddeutschland vergibt Auftrag zur Besetzung des Stellenangebotes Leitende MTRA an die im Gesundheitswesen sehr erfahrenen Personalberater aus Hamburg

(firmenpresse) - Kontrast Headhunter und Personalberatung Agentur für das Gesundheitswesen gewinnt neuen bedeutenden Krankenhaus Kunden für seine Dienstleistungen. Personalberater aus Hambur erhalten den Zuschlag aufgrund Ihrer jahrelangen zertifizierten Erfahrungen und Erfolge im deutschen Gesundheitswesen.



Auftraggeber ist in diesem Fall die Radioonkologie, Nuklearmedizin und Radiologe, die eine leitende MTRA im Rahmen einer Nachfolgeregelung sucht.



Stellenangebot leitende MTRA in Norddeutschland bietet gesuchten MTRA Spezialistinnen hervorragende Arbeitsbedingungen in einem komplett modernisierten Grosskrankenhaus in Hamburg. Darüber hinaus ist die Stelle der Leitungskraft an die Pflegedirektion angegliedert und wird von dort auch fachlich betreut.



Die Stelle ist für die gesuchten Leitungskräfte auch interessant, da es hier ein großes Team zu führen gilt und die gesuchte Führungskraft bei der Organisationsentwicklung aktiv mit gestalten soll.



Alle Detalis zum Stellenangebot leitende MTRA finden Sie hier: http://www.kontrast-consulting.de/stelle/stellenangebote-leitende-mtra/445/





