Morgen bei "Studio Friedman": Solidarität? Fehlanzeige - Steht die EU vor ihrem Tiefpunkt?

(ots) - Die Europäische Union stecke in einer

"Existenzkrise", so der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Immer mehr führende europäische Politiker sorgen sich um den

Zusammenhalt der Staatengemeinschaft. Nach Finanz- und

Flüchtlingskrise dominieren nun die Uneinigkeit der Mitgliedsländer,

fehlende Kooperationsbereitschaft und nationale Alleingänge wie der

Brexit die Schlagzeilen. Bewegt sich die EU in eine Sackgasse oder

gibt es Wege aus der Misere? Und kann an all dem wirklich die offene

Einwanderungspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel schuld sein?



Darüber diskutiert Michel Friedman mit Martin Pätzold (CDU),

Mitglied im Europa-Ausschuss, und Richard Sulík, Parteivorsitzender

der slowakischen Sloboda a Solidarita und Mitglied des Europäischen

Parlaments.



"Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf N24.



Die komplette Sendung im Internet unter:

www.n24.de/studio-friedman und

www.welt.de/mediathek/talk/video157747045/Studio-Friedman







