Sonderangebote Hotel MONOPOL Luzern Herbst 2016

Auch im Herbst 2016 profitieren die Gäste des Hotel MONOPOL Luzern von Sonderangeboten und Spar-Preisen. Gäste schätzen zentrale Lage des Hotel MONOPOL Luzern direkt am Bahnhof, beim KKL Kongress- und Kulturzentrum Luzern und an der Schiffstation am Vierwaldstättersee.

Sonderangebote Hotel MONOPOL Luzern Herbst 2016

(firmenpresse) - Das historische Hotel MONOPOL ist das zentralste Hotel der Stadt Luzern. Bahnhof Luzern, KKL, Altstadt, Zentrum und See sind in unmittelbarer Umgebung und nur 3 Minuten S-Bahn Fahrt sind nötig, um zur Messe Luzern zu gelangen. Mit der Bahn anreisende Gäste benötigen kein Taxi! Wie zentral das Hotel MONOPOL Luzern gelegen ist, können Besucher nun am 360° Panoramabild selbst erfahren. Das 360° Panoramabild zeigt die Rolltreppe zum Bahnhof Luzern…



Das 4-Sterne Hotel MONOPOL befindet sich mitten in den vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt Luzern und sind damit der ideale Aufenthaltsort für Touristen und Kulturinteressierte aus aller Welt: DIE KAPELLBRÜCKE, DER WASSERTURM, DAS LÖWENDENKMAL, MUSEGGMAUER, ALTSTADT, KKL und vielen weiteren Highlights.



Das Hotel MONOPOL Luzern verfügt über 74 Hotelzimmer, davon 17 Einzelzimmer, 50 Doppelzimmer sowie Dreibettzimmer, 6 Junior-Suiten und einer 92 m² grossen Suite mit 2 Schlafzimmern, 2 Badezimmer, Salon, Esszimmer und 2 Balkone. Sämtliche Zimmer verfügen über Bad/Dusche, WC, Föhn, Telefon, Minibar, Safe, Sat-TV und Sat-Radio, Sicherheitstürschloss mit KeyCard-Schlüsselkarte und gratis W-LAN im ganzen Haus.



Spezialangebote im Herbst 2016:



◾LUZERN ERLEBNIS HIT

Erleben Sie die Stadt – der See – die Berge in nur 2 Tagen zu einem unschlagbaren Preis

◾LUCERNE FESTIVAL

Übernachten Sie nach einem wunderschönen Konzert von LUCERNE FESTIVAL in einem unserer beiden Hotels

◾Spar-Preise

Profitieren Sie von unseren Aktions- und Sonderangeboten. Zudem: Günstig Übernachten zu attraktiven Last Minute (die letzten 4 Wochen vor der Anreise) Spezialpreisen!



Nähere Informationen zu den Sonderangeboten unter:

http://www.monopolluzern.ch/de/Sonderangebote







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.monopolluzern.ch/de/Sonderangebote



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das 4-Sterne Hotel MONOPOL Luzern ist nur wenige Schritte vom Kultur- und Kongresszentrum entfernt und damit das nächstgelegene Hotel. Bis zum Messezentrum Luzern sind es drei Minuten. Das Hotel MONOPOL befindet sich direkt am Bahnhof Luzern, optimal für Gäste, welche mit dem Zug anreisen. Mit dem Auto Anreisende können im Bahnhof oder KKL Parkhaus ihr Auto einfach parkieren.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Hotel MONOPOL Luzern

PresseKontakt / Agentur:

Hotel MONOPOL Luzern

Pilatusstrasse 1

6002 Luzern

Telefon: +41 41 226 43 43

Fax: +41 41 226 43 44

E-mail: mail(at)monopolluzern.ch

http://www.monopolluzern.ch

Datum: 28.09.2016 - 17:32

Sprache: Deutsch

News-ID 1405954

Anzahl Zeichen: 2113

Kontakt-Informationen:

Firma: Hotel MONOPOL Luzern



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 56 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung