Umsatzranking: Inditex ist Mode-Europameister

(ots) - Die spanische Inditex-Gruppe, zu der u.a.

die Filialisten Zara, Bershka, Massimo Dutti sowie Pull & Bear

gehören, ist der umsatzstärkste Modekonzern Europas. Das zeigt die

Rangliste der größten europäischen Modemarken-Anbieter, die von dem

zur dfv Mediengruppe gehörenden Fachmagazin TextilWirtschaft erstellt

wurde. Mit Nettoerlösen von 20,9 Mrd. Euro im Jahr 2015 (plus 15,5

Prozent) führen die Spanier das Ranking an.



Auf Rang zwei folgt der schwedische Filialist H&M, den dritten

Platz belegt der deutsche Sportartikel-Konzern Adidas. Es folgen die

französischen Luxusgüter-Unternehmen Christian Dior Group (u.a. Louis

Vuitton, Dior, Marc Jacobs und Fendi) sowie Kering (Puma, Gucci,

Saint Laurent, Bottega Veneta u.a.).



Der irische Modediscounter Primark, der in den vergangenen Jahren

auch in Deutschland zahlreiche Filialen eröffnet hat, steht auf Rang

sechs des Rankings, gefolgt von C&A und der britischen Modekette

Next. Auf den Plätzen neun und zehn folgen mit Prada und Burberry

zwei weitere Luxusartikel-Anbieter.



Die Rangliste der 50 größten Modemarken-Anbieter Europas und das

Ranking der 20 umsatzstärksten Bekleidungs-Konzerne der USA wird von

der TextilWirtschaft in ihrer Ausgabe 39 veröffentlicht, die am

Donnerstag dieser Woche erscheint. Die iPad-Ausgabe kann bereits am

Mittwoch ab 18 Uhr abgerufen werden.







Datum: 28.09.2016 - 17:00

