Religiöse Organisationen können zur Lösung des Problems der Zwangsmigration beitragen, sagten Experten bei der Veranstaltung zum Thema Flüchtlinge und Migranten am Rande der UN-Generalversammlung

(ots) - Religiöse Organisationen und religiöse

Würdenträger müssen in die Bemühungen zur Lösung der

Herausforderungen im Zusammenhang mit Menschenhandel und

Zwangsmigration einbezogen werden, sagten die Vertreter der

internationalen Organisationen, Regierungen und Zivilgesellschaften,

die hier am Freitag am Rande der wegweisenden UN-Gipfelkonferenz über

Flüchtlinge und Migranten und des Flüchtlingsgipfels der religiösen

Würdenträger zusammenkamen.



Zu den Rednern der Konsultation "Zeugnis ablegen: Kampf gegen

Menschenhandel und Zwangsmigration" zählten Ignacio Ibañez,

Stellvertretender Minister für auswärtige Angelegenheiten Spaniens,

Adama Dieng, Sonderbeauftragter des Generalsekretariats der Vereinten

Nationen für die Prävention von Völkermord, Rudelmar Bueno de Faria,

Repräsentant der Vereinten Nationen in New York beim Ökumenischen Rat

der Kirchen, Faisal Bin Muaammar, Generalsekretär des Internationalen

Dialogzentrums KAICIID und der Metropolit Emmanuel Adamakis, Exarch

des ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel und

Direktoriumsmitglied des in Wien ansässigen Internationalen

Dialogzentrums (KAICIID).



Die Konsultation wurde vom UN-Büro für die Verhinderung von

Völkermord und für Schutzverantwortung im Namen der

zwischenbehördlichen UN-Sondereinheit für Religion und Entwicklung,

vom Weltkirchenrat (WCC) und dem Internationalen Dialogzentrum

(KAICIID) in Zusammenarbeit mit der italienischen und spanischen

Regierung, dem Institut für strategische Studien und Demokratie

(ISSD) in Malta und der Partnerschaft für Religion und Entwicklung

(PaRD) organisiert. Die Teilnehmer diskutierten die bestehende

Politik bezüglich Menschenhandel und Zwangsmigration und die Rolle

der religiösen Organisationen und des interreligiösen Dialogs als

Reaktion auf diese Probleme und hörten bewegende persönliche



Zeugenberichte aus den Herkunfts-, Übergangs- und Gastländern der

Flüchtlinge.



Der Metropolit Emmanuel Adamakis berichtete, wie das griechische

Volk zusammen mit Staat und Kirche die 1 Million Menschen, die den

Kriegen und Krisenherden im Nahen Osten, Afrika und Asien entflohen

sind, großzügig aufgenommen habe. Er sagte, die orthodoxe Kirche

spiele eine sehr aktive Rolle in der Krise. Er forderte zu mehr

Synergien und Kooperation zwischen den religiösen und internationalen

Organisationen auf und schlug vor, dass die Migranten empfangenden

Menschen an einer interreligiösen Schulung teilnehmen sollten.

Außerdem berichtete er darüber, wie religiöse Organisationen auf die

Flüchtlingsströme in Italien und die Arbeit mit Minderheiten im Irak

reagierten.



"Religiöse Würdenträger kennen ihre Gemeinden. Sie haben Zugang zu

den Menschen. Sie genießen das Vertrauen und den Respekt ihrer

Gemeinden und arbeiten bereits daran, Leben zu retten und zu

verbessern, wo es am dringendsten gebraucht wird. Da sie mit gutem

Beispiel vorangehen und die Menschen anleiten, kämpfen ihre Gemeinden

gegen Vorurteile, unterstützen die Integration und ergreifen

friedensbildende Maßnahmen", sagte Faisal Bin Muaammar,

Generalsekretär des Internationalen Dialogzentrums, das den

interreligiösen Dialog als Mittel zur Schaffung von Frieden und

Versöhnung befürwortet. "Millionen Menschen, die heute Leid erfahren,

können von ihrer Motivation, ihrem Engagement und ihren Erfahrungen

profitieren. Ihre eingehende Kenntnis und Weisheit sind von

unschätzbarem Wert."



KAICIID war zusätzlich durch Vizegeneralsekretär Botschafter

Alvaro Albacete vertreten, der die erste Podiumsdiskussion

moderierte, sowie durch den leitenden Berater Professor Mohammed

Abu-Nimer, der als Befragter der letzten Podiumsdiskussion die

ergänzende Rolle religiöser Würdenträger und glaubensorientierter

Organisationen mit politischen Entscheidungsträgern und

Menschenrechtsaktivisten unterstrich.







