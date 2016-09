Superhelden Trinkpacks im personalisierten Design zu gewinnen

Capri-Sonne Herbstpromotion

(firmenpresse) - Eppelheim, 28. September 2016. Seit Anfang des Jahres gibt es für alle großen und kleinen Superhelden-Fans den Capri-Sonne Superdrink - eine fruchtige Mischung aus Äpfeln, Kirschen und Orangen - mit den Aufdrucken der DC Superhelden. Zum Herbst bietet das Unternehmen jetzt eine weitere tolle Aktion und verlost insgesamt 333 x 10 personalisierte Superdrink Trinkpacks. Damit steht einer ganz persönlichen Reise in die Welt der Superhelden nichts mehr im Weg - denn der eigene Superdrink garantiert blitzschnelle Erfrischung für alle Action-Helden!



Der Capri-Sonne Superdrink ist seit Februar mit den Motiven der DC Superhelden Batman, Superman, Supergirl und The Flash im Handel erhältlich. Capri-Sonne Fans haben die neue Sorte begeistert in Empfang genommen. Für den Herbst hat sich Capri-Sonne jetzt nochmal eine außergewöhnliche Aktion einfallen lassen: Erstmals gibt es 333 x 10 Trinkpacks zu gewinnen, die mit einem selbst gewählten Namen bedruckt werden. Die Teilnahme ist einfach: Jeder 10er-Box der Sorten Superdrink, Multivitamin und Orange liegt im Aktionszeitraum von Anfang Oktober bis Anfang Dezember eine Teilnahmekarte mit einem Code bei. Wer diesen Code online auf www.capri-sonne.de eingibt, erfährt sofort, ob er gewonnen hat.



Belohnung für treue Fans

"Der Capri-Sonne Superdrink ist der ideale Begleiter für aufregende Superhelden-Abenteuer", so Julia Savas-Butz, Marketing Director Deutschland. "Mit dieser ganz besonderen Herbstpromotion möchten wir uns bei unseren Fans bedanken, ihnen einen zusätzlichen Mehrwert liefern und Spaß für die ganze Familie bieten", ergänzt Julia Savas-Butz. Der personalisierte Superdrink ist natürlich auch eine tolle Geschenkidee für Freunde und Familie.



Die Superhelden sind auch online unterwegs

Auf den Social Media-Kanälen Facebook und Instagram warten Geschichten darauf, von den Fans entdeckt zu werden. Aufmerksamkeitsstarke POS-Materialien ziehen die Blicke der Konsumenten auf sich. Begleitend zur Gewinnspiel-Aktion haben die Superhelden-Liebhaber nach wie vor die Möglichkeit, verschiedene Pouch-Designs zu sammeln. In jeder Box der Sorte Superdrink bieten bis zu vier verschiedene Superhelden-Motive besondere Sammelanreize.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.capri-sonne.com/en-de/start



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Capri-Sonne - mehr als 45 Jahre natürlicher Spaß

1969 kam die erste Capri-Sonne im legendären 200ml-Standbodenbeutel mit Trinkhalm auf den Markt. Heute ist Capri-Sonne das beliebteste Kindergetränk der Welt und in mehr als 110 Ländern der Erde erhältlich. Bis heute verzichtet Capri-Sonne bei allen fruchthaltigen Sorten auf künstliche Aromen sowie auf Farb- und Konservierungsstoffe. Neben der klassischen Capri-Sonne mit Trinkhalm umfasst das Getränkesortiment die große Capri-Sonne im 330ml-Standbodenbeutel mit Drehverschluss sowie die Bio-Schorly. Diese gibt es seit letztem Jahr auch im 200ml-Trinkpack mit Strohhalm. Mehr Informationen zu Capri-Sonne finden Sie auch unter: www.capri-sonne.de oder www.facebook.de/capri-sonne



Über Warner Bros. Consumer Products

Warner Bros. Consumer Products, eine Warner Bros. Entertainment Company, ist eines der führenden Lizenz- und Merchandisingunternehmen in der Welt.



Über DC Entertainment

DC Entertainment, Inhaber der Kultmarken DC Comics (Superman, Batman, Green Lantern, Wonder Woman, The Flash, etc.), Vertigo (Sandman, Fables, etc.) und MAD, ist die Kreativabteilung, welche für die strategische Integration der Inhalte bei Warner Bros. Entertainment und Time Warner verantwortlich ist. DC Entertainment arbeitet eng mit vielen Abteilungen von Warner Bros. zusammen, um dessen Geschichten und Charaktere in allen Medien zu verbreiten, unter anderem in Filmen, Fernsehen, Konsumgütern, Heimkino und interaktiven Spielen. Mit der Veröffentlichung von Tausenden von Comics, Graphic Novels und Magazinen pro Jahr zählt DC Entertainment zu den größten englischsprachigen Comic-Verlagen weltweit.



BATMAN, SUPERMAN, SUPERGIRL, THE FLASH und alle dazugehörigen Charaktere und Elemente © & ? DC Comics und Warner Bros. Entertainment Inc. (s15)

Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutsche SiSi-Werke Betriebs GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Publik. Agentur für Kommunikation GmbH

Alke Maus

Rheinuferstraße 9

67061 Ludwigshafen

a.maus(at)agentur-publik.de

0621/963600-0

http://www.agentur-publik.de



Datum: 28.09.2016 - 18:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1405985

Anzahl Zeichen: 2282

Kontakt-Informationen:

Firma: Deutsche SiSi-Werke Betriebs GmbH

Ansprechpartner: Katja Münsterer

Stadt: Eppelheim/Heidelberg

Telefon: +49-6221-7361-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 91 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung