Ein echtes Wiesnhendl - Homemade à la Profi Wolfgang Weigler

(firmenpresse) - München, September 2016 - Bald ist es wieder soweit und die Welt versammelt sich in Dirndl und Lederhosn im schönen München. In der Hand eine Tüte frisch gebrannter Mandeln, süße Zuckerwatte oder ein duftendes, knuspriges Hendl. Wer dieses Jahr nicht auf dem Oktoberfest anzutreffen ist und den goldenen Spätsommer auf der eigenen Terrasse verbringt, kann das auch mit einem richtig guadn Profi-Hendl tun. Ganz einfach selbstgemacht, dank der Hilfe von Top-Experte Wolfgang Weigler.



Es gibt ein paar Momente, in denen sich jeder Bayer sofort zu Hause fühlt. Wenn die Töne einer Blasmusik-Kapelle schon aus der Ferne unter die Haut gehen. Wenn sich die Frauen gegenseitig die Haare flechten und die Männer in ihre Haferlschuhe schlüpfen. Und wenn dieser Duft in der Luft liegt - Nach einem frisch gebratenem, herzhaften Hendl. Mitte September werden all diese Sehnsüchte wieder auf der Wiesn erfüllt. Auch auf der privaten vor der Haustür.



Denn wir haben den bayerischen Profikoch Wolfgang Weigler nach den Details für das heißbegehrte Hendl gefragt - das es so sonst nur auf dem Oktoberfest zu haben gibt. Alle wichtigen Tipps für Dahoam in oans, zwoa, drei...





Lieber Wolfgang, fangen wir vorne an. Was sollte man Deiner Ansicht nach beim Kauf eines Hendls beachten?



Am besten kommt es direkt vom Bauernhof. In der Stadt liegt der aber leider nicht immer gleich ums Eck, daher rate ich dazu, das Hendl beim Metzger des Vertrauens vorzubestellen. In jedem Fall sollte für ein gutes Hendl Qualität und Herkunft im Vordergrund stehen.



Wie würzt Du Dein Wiesnhendl für Zuhause?



Mit ungewaschenem Meersalz, schwarzem und weißem Pfeffer sowie etwas Paprikapulver. Super eignet sich hier auch ein geräuchertes Paprikapulver. Das Hendl kann außerdem mit Kräutern, Zitrone oder Knoblauch gefüllt werden. Oder man bevorzugt ein BBQ Rub für die Marinade... Hier sind der Vielfalt keine Grenzen gesetzt!



Jetzt zum entscheidendsten Schritt: Wie kommt das Hendl in den Ofen?





Das Hendl waschen, von Innereien und überschüssigem Fett befreien, den Bürzel abschneiden und trocken tupfen. Mit den oben genannten Gewürzen von außen einreiben und zwei Stunden im Kühlschrank marinieren lassen. Danach im Backofen direkt auf dem Rost bei 120 Grad Umluft eineinhalb Stunden garen. Das Hendl aus dem Ofen nehmen und mit zerlassender Butter einstreichen. Den Ofen auf 220 Grad Umluft, wenn möglich mit Grillfunktion, einstellen und die Haut goldgelb bräunen. Wenn man das Hendl alle drei bis vier Minuten erneut einstreicht, wird das Ergebnis sensationell.



Was ist Dein Trick für die perfekte, knusprige Hendlhaut?



Das Geheimnis liegt tatsächlich im Einstreichen. Das Hendl immer wieder mit Butter oder Butterschmalz einreiben, sodass das Fett im Ofen wie eine Fritteuse arbeitet und die Haut knusprig bäckt. Vor dem Servieren sollte das Hendl auf Küchenpapier gesetzt werden, damit das Fett abtropfen kann.



Welche Beilage empfiehlst Du zum Wiesnhendl?



Frisch gebackene Brezn. Hausgemachter Kartoffel-Gurkensalat oder als moderne Beilage Süßkartoffel-Pommes oder Püree.



Wie servierst Du das Hendl für eine große Runde?



Ich stelle das oder die Hendl auf die Tafel, präsentiere es im Ganzen und tranchiere es dann vor den Augen der Gäste.



Dazu passt, selbstverständlich, eine Maß Bier, oder?



Selbstverständlich. Wer gerne einen kleinen Clou miteinbauen möchte: Radler im Eiswürfelbehälter einfrieren. Anschließend eine Zitrone oder Limettenscheibe ins Glas geben und mit den Eiswürfeln und eiskaltem Radler auffüllen.



Ein Prosit auf die Gemütlichkeit!





Seit 2003 kocht und begeistert Wolfgang Weigler mit seiner Eventgastronomie WHO WANTS IT. Bodenständigkeit und Kreativität zeichnen den Eventgastronom genauso aus wie Qualitätsbewusstsein und Perfektion. Individuelle Firmenveranstaltungen, Road Shows und Familienfeiern für bis zu 2.500 Personen sind kein Problem für Wolfgang Weigler und sein top-ausgebildetes Team. Professionalität ist ihm nicht nur beim Service wichtig, sondern auch bei der Wahl seines hochwertig-technischen Equipments. Wolfgang Weiglers EVENTROTUNDE in Tutzing ist mit rund 2.000qm und der großzügigen Sonnenterasse mit Seeblick nicht nur die ideale Eventlocation, sondern auch eine erstklassig ausgestattete Küche, die er u.a. als Kochschule nutzt. Ein Highlight der WHO WANTS IT Eventgastronomie ist der W.U.F.O. - Weiglers Ultimate Food Orbiter. Mit dem AirStream, der über eine professionelle Küchenausstattung verfügt, ist der Eventgastronom absolut mobil und zaubert überall erstklassiges Catering.



Mehr Informationen unter www.whowantsit.de

Datum: 28.09.2016 - 18:40

