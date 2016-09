STING erhält Sonderpreis beim Deutschen Radiopreis 2016 ++ Live-Performance von "I Can't Stop Thinking About You" ++ Am Folgetag erstmals live und akustisch bei STING RADIO LOTTERY-Gewinnersender (FOTO)

(ots) -

Die Verleihung des Deutschen Radiopreises am 06. Oktober wird

wieder ein Fest für alle Freunde der Popmusik. Sting ist zu Gast und

wird bei der Verleihung seine aktuelle Single "I Can't Stop Thinking

About You" aus dem kommenden "57th & 9th" vorstellen. Der

Radiopreis-Beirat zeichnet Sting für sein musikalisches Gesamtwerk

mit einem Sonderpreis aus.



Sting veröffentlicht am 11. November sein neues Album "57th &

9th", das erste Pop-Rockalbum der Ikone seit über einem Jahrzehnt!

"'57th & 9th' ist rockiger, als alles, was ich seit langer Zeit

gemacht habe", beschreibt Sting das neue Werk. Die Songs entstanden

direkt im Studio gemeinsam mit Musikern wie Drummer Vinnie Colaiuta,

Gitarrist Dominic Miller sowie Jerry Fuentes und Diego Navaira (The

Last Bandoleros). Produziert wurde "57th & 9th" von Martin

Kierszenbaum.



Sting hat im Laufe seiner Karriere 16 Grammys gewonnen und mehr

als 100 Millionen Tonträger verkauft. Die Liste seiner Auszeichnungen

kann sich sehen lassen: Mitglied der "Rock and Roll Hall of Fame",

drei Oscar-Nominierungen und 2003 von der Queen persönlich zum

"Commander of the Order of the British Empire" ernannt. Seine Songs

und die seiner ehemaligen Band The Police sind seit Jahrzenten nicht

aus den Radioprogrammen wegzudenken.



"Radiohören ist kreativ" sagt Sting. "Wenn du einen Song

ausschließlich im Radio hörst, ohne Bildsprache, dann muss deine

Vorstellung die Lücke ausfüllen. Musik kann wunderbar flexibel sein,

wenn du sie hörst. Ich bevorzuge das 'reine' Musik hören." Und das

schon zur Primetime im Radio: "Ich bin Frühaufsteher. Mein Vater war

Milchmann, und als Kind war ich mit ihm auf der Straße. Morgens ist

der beste Teil des Tages."



+++ Während der Verleihung des Deutschen Radiopreises 2016 wird

der Gewinnersender der STING RADIO LOTTERY ermittelt: Alle daran



teilnehmende Radiosender deutschlandweit haben die Chance, einen

exklusiven Senderbesuch inklusive Akustik-Set mit Sting zu gewinnen.

Der Radiosender, der bereits vor der Verleihung von STING persönlich

per Zufallsprinzip ermittelt wurde, wird live während der Gala von

ihm offiziell bekannt gegeben. Der Gewinnersender bekommt schon am

07. Oktober Besuch von Sting. +++



Alle Infos zum Deutschen Radiopreis gibt es unter:

www.deutscher-radiopreis.de



http://www.universal-music.de/sting/home







Pressekontakt:

Joerdis.Luedke(at)umusic.com



Original-Content von: Universal International Division, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Universal International Division ericryananderson-sting-selects-084c-v1.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.09.2016 - 18:21

Sprache: Deutsch

News-ID 1405990

Anzahl Zeichen: 2843

Kontakt-Informationen:

Firma: Universal International Division ericryananderson-sting-selects-084c-v1.jpg

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 90 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung