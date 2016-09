neues deutschland: Desaströse Bilanz - über den Umgang der EU mit Geflüchteten

(ots) - Der griechische Minister hat Recht: Die EU trägt

Mitschuld an den Krawallen in den griechischen Lagern auf Lesbos und

anderen Inseln. Überfüllte Aufnahmelager sind ein Nährboden für

Gewalt. Für den Beweis sorgte die EU-Kommission höchstselbst am

Mittwoch. Sie legte eine Bilanz des vor einem Jahr gefassten

Umverteilungsbeschlusses vor. Das Ergebnis ist ein Desaster: Im

September letzen Jahres wurde festgelegt, dass 160.000 Asylsuchende,

hauptsächlich aus Griechenland und Italien, in andere EU-Länder

gebracht werden sollten. 5651 wurden tatsächlich bis dato von

Mitgliedsstaaten aufgenommen. Das ist so gut wie nichts. Um so

hilfloser klang Vizekommissionspräsident Frans Timmermans, als er die

EU-Staaten zum Handeln ermahnte.



Positive Ergebnisse hatte die EU-Kommission indes zum

EU-Türkei-Pakt mitzuteilen: Die Zahl der von der Türkei aus nach

Griechenland einreisenden Geflüchteten sei drastisch reduziert

worden. Beide Bilanzen zeichnen das Bild der gegenwärtigen

EU-Flüchtlingspolitik. Das Motto lautet: Bloß keine Migranten in die

Festung lassen. Und wenn es doch jemand schafft, überlassen wir sie

in Lagern ihrem Schicksal. Griechenland und Italien als

Mittelmeeranrainer haben schlicht Pech gehabt. Von der Gemeinschaft,

die vorgibt, sich von den stets beschworenen europäischen Werten -

Demokratie und Menschenrechte - leiten zu lassen, bleibt in Zeiten

des grassierenden Nationalismus und Rassismus wenig übrig.







