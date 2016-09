Das Wanderhotel Europa – Die ideale Unterkunft für den Urlaub in Südtirol

Das Seiser Alm Hotel mit der perfekten Aussicht

Tolle Naturlandschaften und großartige Ausblicke sind das besondere an den Südtiroler Berglandschaften. Wer einen außergewöhnlichen Urlaub mit viel Spaß und Abwechslung in der Region sucht, ist beim 4 Sterne Wanderhotel Europa genau an der richtigen Adresse. Die tolle Lage in den Südtiroler Bergwelten bietet den Gästen des Hotels eine erstaunliche Kulisse, die für eine inspirierende Ruhe und erholsame Entspannungsmomente sorgt. Gäste des Hotels kommen zudem in den Genuss viele Besonderheiten, sodass der Urlaub in Südtirol zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Das Hotel Seiser Alm mit vielen besonderen Angeboten

Das Wanderhotel Europa bietet seinen Besuchern viele Genuss- und Entspannungsmomente . Tolle Wellnessmöglichkeiten wie beispielsweise eine große Saunalandschaft und ein Poolbereich machen den Urlaub zu etwas ganz Besonderem. Daneben gibt es eine große Auswahl an Entspannungsmassagen und Gesundheitsbädern, die Gäste nach einem langen Tag in der Natur die nötige Entspannung bieten.



Das Wanderhotel hält viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung bereit

Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung gibt es hier wie Sand am Meer.In direkter Umgebung des Hotels befinden sich tolle Wanderwege. Von hier aus lassen sich zahlreiche Entdeckungen machen, sodass Naturliebhaber voll auf ihre Kosten kommen. Auch für sportliche Aktivitäten gibt es in Südtirol genügend Gelegenheiten. Im Sommer können hierzu die verschiedenen Radwege genutzt werden. Der Winter dagegen verwandelt die Region in die romantische Schneelandschaft, in der verschiedene Wintersportangebote in allen Schwierigkeitsgraden angeboten werden. Auch kulturell hat die Region einiges zu bieten. Eine große Auswahl an interessanten Museen lassen sich genauso ansteuern wie die zahleichen alten Kirchen und Burgen, die in der Umgebung zerstreut sind. Die vielen Möglichkeiten sorgen rundherum für Abwechslung und Abenteuer.



