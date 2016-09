H + L Klebetechnik mit neuem Internetauftritt

Seit Anfang September präsentiert sich H + L Klebetechnik aus Neusäß bei Augsburg mit einem neuen Internetauftritt. Unter www.hl-klebetechnik.de können sich Kunden und Interessierte über sämtliche Produkte und Leistungen des inhabergeführten Unternehmens der Leimauftragstechnik informieren.

Der neue Internetauftritt von H + L Klebetechnik ist online

(firmenpresse) - Im Bereich Service bietet H + L Klebetechnik seinen Kunden neben Wartung und Reparatur der Leimgeräte einen Notfalldienst. Bei Produktionsausfällen sind die Servicetechniker 24 Stunden an sieben Tagen die Woche im Einsatz, um Störungen zu beheben.



Eine Besonderheit der H + L Klebetechnik ist die Planung und Optimierung von Leimauftragssystemen. Mit jahrelanger Erfahrung im (Sonder-)Maschinenbau analysieren die Anwendungstechniker die Leimgeräte genau auf die Anforderungen hinsichtlich Effizienz, Stabilität und Kundenwünsche. Kombiniert mit der herstellerunabhängigen Leimberatung, die H + L Klebetechnik anbietet, können so Leimauftragssysteme optimiert werden.



Im Bereich Produkte können sich Kunden und Interessierte auf der neuen Website über Leimgeräte, Auftragsköpfe, Heißklebepistolen, Ersatzteile und Zubehör sowie gebrauchte Leimgeräte informieren. Auch hier besteht die Möglichkeit für Sonderlösungen. H + L Klebetechnik konstruiert auf Wunsch sämtliche Elemente der Leimauftragstechnik entsprechend Kundenanforderungen.



Der Navigationspunkt Einsatzgebiete zeigt eine Auswahl an Branchen, die H + L Klebetechnik mit Leimauftragstechnik versorgt. Im Bereich Unternehmen können sich Online-Besucher einen Überblick über H + L Klebetechnik verschaffen.



Weitere Informationen unter www.hl-klebetechnik.de oder 0821 – 4970 474.







H + L Klebetechnik ist mit Schwerpunkt Süddeutschland branchenübergreifend in der Leimauftragstechnik tätig. Vom Firmensitz Augsburg bietet H + L Klebetechnik Wartung, Service, Ersatzteile und Neugeräte für Heißleimauftragstechnik.

Leseranfragen:

H + L Klebetechnik GbR

Gessertshausener Straße 4

86356 Neusäß/Vogelsang

Tel.: 0821 - 4970 474

Fax: 0821 - 4970 639

info(at)hl-klebetechnik.de

www.hl-klebetechnik.de



